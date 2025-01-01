Меню
Награды
Награды и номинации Дэвид Кэррадайн
Золотой глобус 2005
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role (Drama Series - Continuing)
Номинант
