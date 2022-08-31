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Фрагменты рая
7.8
Фрагменты рая
, 2022
Fragments of Paradise
США / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
7.8
В ролях
Питер Богданович
Self
Джим Джармуш
Self
Benn Northover
Self
Мартин Скорсезе
Self
Джон Уотерс
Self
Режиссер
К.Д. Дэвисон
Композитор
Osei Essed
,
Saul Simon MacWilliams
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
31 августа 2022
Дата выхода
16 марта 2023
Литва
N13
Производство
Kunhardt Films
Другие названия
Fragments of Paradise, Fragment ur paradiset - dokumentärmästaren Jonas Mekas, Jonas Mekas: Fragmentos del paraíso, Paradiisi killud, Urywki raju, 天堂的碎片
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Рейтинг фильма
7.8
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
Обновлено 7 марта 2023
Отзывы о фильме
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