Киноафиша
Персоны
Джим Джармуш
Награды
Награды и номинации Джима Джармуша
Jim Jarmusch
Награды и номинации Джима Джармуша
Каннский кинофестиваль 2008
Золотая карета
Победитель
Золотая карета
Победитель
Каннский кинофестиваль 2005
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1993
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 1989
Лучший художественный вклад
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1984
Золотая камера
Победитель
Каннский кинофестиваль 2019
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1995
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Сандэнс 1985
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 1999
Приз зрительских симпатий
Победитель
