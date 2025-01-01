Меню
Квентин Тарантино Награды

Награды и номинации Квентин Тарантино

Quentin Tarantino
Награды и номинации Квентин Тарантино
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Оскар 1995 Оскар 1995
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1994 Каннский кинофестиваль 1994
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 2019 Каннский кинофестиваль 2019
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009 Каннский кинофестиваль 2009
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Best Director
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссёрская работа
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Best Director
Номинант
Золотая малина 1997 Золотая малина 1997
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Сандэнс 1992 Сандэнс 1992
Драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1992 Кинофестиваль в Торонто 1992
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Победитель
Берлинале 1998 Берлинале 1998
Лучший фильм
Номинант
