Квентин Тарантино
Награды
Награды и номинации Квентин Тарантино
Quentin Tarantino
Награды и номинации Квентин Тарантино
Оскар 2013
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Оскар 1995
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2020
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2010
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1994
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 2019
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
BAFTA 2013
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Best Director
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA 2020
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2016
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2010
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Best Director
Номинант
Золотая малина 1997
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Сандэнс 1992
Драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1992
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Победитель
Берлинале 1998
Лучший фильм
Номинант
