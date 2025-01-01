Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Даррен Аронофски
Награды
Награды и номинации Даррена Аронофски
Darren Aronofsky
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Даррена Аронофски
Оскар 2011
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Победитель
BAFTA 2011
Best Director
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
Premio CinemaSarà Award
Победитель
Best Film in a Foreign Language
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Победитель
10th INTERFILM Award for Promoting Interreligious Dialogue
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2017
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Golden Lion
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 2018
Худший режиссер
Номинант
Сандэнс 1998
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008
Приз зрительских симпатий
Победитель
Более 3000 эпизодов, но любимых около 10: самые лучшие серии «Следа» про сотрудников ФЭС по мнению зрителей, которые надо смотреть в первую очередь
Не можете дождаться 5 сезона «Очень странных дел»? Эти 10 сериалов скрасят мучительное ожидание и помогут пережить паузу
Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий
Когда «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в онлайн-прокат? После российской премьеры ждать долго не придется
Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»
Третий «Человек-паук» с Магуайром не был финальной точкой: Сэм Рэйми придумал такое, что все фильмы с Холландом блекнут
Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»
Заработал миллиард, а сколько ушло на пуховик? На что потратили бюджет новой «Алиса в Стране чудес»
Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами
«Свинья везде грязь найдет»: 12 серию «Ну, погоди!» американцы назвали непростительной, и россиянам пришлось извиняться
«Тупость простить нельзя»: 100% на RT не спасли «Последнего выжившего самурая» от разгрома – зрители негодуют из-за двух ляпов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667