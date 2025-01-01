Более 3000 эпизодов, но любимых около 10: самые лучшие серии «Следа» про сотрудников ФЭС по мнению зрителей, которые надо смотреть в первую очередь

Не можете дождаться 5 сезона «Очень странных дел»? Эти 10 сериалов скрасят мучительное ожидание и помогут пережить паузу

Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий

Когда «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в онлайн-прокат? После российской премьеры ждать долго не придется

Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»

Третий «Человек-паук» с Магуайром не был финальной точкой: Сэм Рэйми придумал такое, что все фильмы с Холландом блекнут

Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

Заработал миллиард, а сколько ушло на пуховик? На что потратили бюджет новой «Алиса в Стране чудес»

Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами

«Свинья везде грязь найдет»: 12 серию «Ну, погоди!» американцы назвали непростительной, и россиянам пришлось извиняться