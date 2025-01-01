Menu
Darren Aronofsky
Awards
Awards and nominations of Darren Aronofsky
Awards and nominations of Darren Aronofsky
Academy Awards, USA 2011
Best Achievement in Directing
Nominee
Golden Globes, USA 2011
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Winner
BAFTA Awards 2011
Best Director
Nominee
Venice Film Festival 2022
Premio CinemaSarà Award
Winner
10th INTERFILM Award for Promoting Interreligious Dialogue
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Winner
Best Film in a Foreign Language
Winner
Best Film
Nominee
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2008
Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 2017
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2010
Golden Lion
Nominee
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2006
Golden Lion
Nominee
Razzie Awards 2018
Worst Director
Nominee
Sundance Film Festival 1998
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2008
Audience Award
Winner
