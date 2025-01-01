Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Вупи Голдберг
Награды
Награды и номинации Вупи Голдберг
Whoopi Goldberg
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Вупи Голдберг
Оскар 1991
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 1986
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1986
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Narrator
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Guest Performer in a Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 1997
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1989
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Best Female Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
В одном фанаты «Игры престолов» сошлись без споров и баталий: выбрали самого худшего персонажа за все 8 сезонов
Удивительно, но даже «Константинополь» уже отличился: 3 сериала НТВ 2025 года с рейтингом от 8 и выше
Кинокритику Роджеру Эберту было трудно угодить, но эти 5 научно-фантастических фильма сумели: поставил им высшую оценку
«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина
«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+
Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»
И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667