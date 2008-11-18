Знать бы, что я гений
– Майкл Рид был бы обычным афроамериканским парнем, если бы... не чрезвычайно высокий уровень интеллекта, который был обнаружен у него еще в детстве. У кого-то проблемы возникают по глупости, а вот у Майкла случилось подлинное "горе от ума". И его жизнь превратилась в сплошную "комедию положений", ведь он не только упорно отказывался становиться "таким как все", но и всеми силами противостоял окружающему миру, повергая в шок окружающих! При этом юный талант не просто реализовывал свои актерские способности — он упорно шел к заветной цели: стать великим артистом. И эту роль — роль гениального чудака ему удалось сыграть всерьез!
