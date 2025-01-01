Меню
Джон Гудман
Награды
Награды и номинации Джона Гудмана
John Goodman
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джона Гудмана
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1992
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
