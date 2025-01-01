Меню
Награды

Награды и номинации Дженнифер Хадсон

Jennifer Hudson
Награды и номинации Дженнифер Хадсон
Оскар 2007 Оскар 2007
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Лучшая песня
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Best Musical Moment
Номинант
 Best Musical Moment
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007 MTV Movie & TV Awards 2007
Best Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
