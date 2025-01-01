Меню
Дженнифер Хадсон
Награды
Награды и номинации Дженнифер Хадсон
Jennifer Hudson
Награды и номинации Дженнифер Хадсон
Оскар 2007
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучшая песня
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Best Musical Moment
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Best Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
