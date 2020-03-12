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Джина Торрес
Джина Торрес
Gina Torres
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Джина Торрес
Gina Torres
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Дата рождения
25 апреля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Манхэттен, Нью-Йорк, США
Рост
178 см
Личные связи
Лоуренс Фишберн
В браке с 2002 года
Биография Джины Торрес
Родилась 25 апреля 1969 года. Манхэттен, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джины Торрес
Лига Справедливости: Кризис двух миров
боевик, анимация, фэнтези
2010, США
7.0
Кажется, я люблю свою жену
комедия, драма, мелодрама
2007, США / Индия
5.0
Миссия "Серенити"
приключения, фантастика, боевик
2005, США
7.0
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Звезда «Готэма» Эрин Ричардс станет третьей невестой Дракулы в новом сериале
Мыльной опере о сильных женщинах и неблагодарном вампире собрали основной каст.
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12 марта 2020 18:16
Сценарист «Ривердэйла» готовит сериал с Джиной Торрес в роли невесты Дракулы
Новый проект ABC расскажет, что общего у вампиров и сделок с недвижимостью
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3 марта 2020 15:42
Конец эпохи: «Форс-мажоры» завершили съемки и навсегда попрощались с фанатами
Последние сцены финала отсняты, и каст «Форс-мажоров» покинул съемочную площадку – теперь навсегда.
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3 сентября 2019 13:29
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Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
В браке с 2002 года
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