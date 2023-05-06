Ниже падать некуда: участь хорошей девочки Голливуда повергнет в шок

Несколько лет назад Аманда Байнс имела репутацию хорошей девочки Голливуда. Однако в реальной жизни звезда культовой комедии «Она — мужчина» никогда не была примерной, и вот к чему ее это привело.

На днях стало известно, что Байнс угодила в психиатрическую лечебницу. Актриса прогуливалась обнаженной по улицам Лос-Анджелеса в одиночестве. Она остановила машину и объяснила водителю, что приходит в себя после нервного срыва. Аманду привезли в полицию, где ее осмотрели врачи. После этого Байнс поместили в клинику для душевнобольных. Сейчас состояние актрисы полностью контролируют специалисты.

Аманда уже давно страдает от психологических проблем. У нее тревожное расстройство, проблемы с коммуникацией, а также зависимость от запрещенных препаратов. Байнс признавалась, что после фильма «Она — мужчина» впала в тяжелую депрессию — настолько она не понравилась самой себе в образе мальчика.

За последние годы актриса сильно изменилась. Она поправилась, покрасила волосы в черный и обзавелась татуировками. Сегодня в опустившейся 36-летней Байнс не узнать ту обаятельную блондинку из культового фильма, а от ее безупречной репутации примерной девочки уже ничего не осталось.