Расплата за грехи, 2022

Наша рецензия
Грейс Миллер (по-прежнему обворожительная Алисса Милано) — известный писатель, которая заработала славу и деньги благодаря серии детективных романов. Ее изобретательные сюжеты и необыкновенные герои стали визитной карточкой Миллер; читатели и литературные критики отмечают ее особые писательские способности, выделяющие девушку на фоне коллег по цеху. У Грейс есть сестра Кэтлин, переживающая не лучшие времена.
Не так давно девушка развелась с мужем-миллионером, который, ко всему…
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