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Расплата за грехи Расплата за грехи
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Расплата за грехи, 2022

2022 / США
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О фильме

Автор детективов Грейс Миллер обладает феноменальной способностью определять мотив преступления. Ей очень пригодится этот талант, чтобы раскрыть убийство сестры.

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Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 13 января 2022
Премьера в мире 13 января 2022
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Моника Митчелл
В ролях
Алисса Милано
Алисса Милано
Сэмюэл Пейдж
Сэмюэл Пейдж
Emilie Ullerup
Малачи Вейр
Дэвид Льюис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Расплата за грехи 2 постера
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Наша рецензия
Грейс Миллер (по-прежнему обворожительная Алисса Милано) — известный писатель, которая заработала славу и деньги благодаря серии детективных романов. Ее изобретательные сюжеты и необыкновенные герои стали визитной карточкой Миллер; читатели и литературные критики отмечают ее особые писательские способности, выделяющие девушку на фоне коллег по цеху. У Грейс есть сестра Кэтлин, переживающая не лучшие времена. Не так давно девушка развелась с мужем-миллионером, который, ко всему…
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