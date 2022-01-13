«Расплата за грехи»: Рецензия Киноафиши

Грейс Миллер (по-прежнему обворожительная Алисса Милано) — известный писатель, которая заработала славу и деньги благодаря серии детективных романов. Ее изобретательные сюжеты и необыкновенные герои стали визитной карточкой Миллер; читатели и литературные критики отмечают ее особые писательские способности, выделяющие девушку на фоне коллег по цеху. У Грейс есть сестра Кэтлин, переживающая не лучшие времена.

Не так давно девушка развелась с мужем-миллионером, который, ко всему прочему, забрал к себе их общего ребенка. Кэтлин пытается свести концы с концами — лишившись семьи и финансов, она в удручающем состоянии. Вооруженная отчаянием, сестра Грейс копает компромат насчет мутных бизнес-партнеров экс-мужа, чтобы использовать это в суде за право опеки над ребенком. Однако до суда не доходит — через несколько дней Грейс находит труп сестры в ее доме, куда она приехала погостить. Разбираться с обстоятельствами преступления будет детектив Эд (Сэмюэл Пейдж), поклонник детективных романов Грейс Миллер.

«Расплата за грехи» — экранизация одноименного детективного романа Норы Робертс. Американская писательница, уже не одно десятилетие издающая любовные и детективные истории, выпустила эту книгу аж в 1988 году. В кресле режиссера экранизации Моника Митчелл — постановщица, в «арсенале» у которой преимущественно малобюджетные праздничные мелодрамы (в частности, мелодрама «Королевский Новый Год» с Сэмюэлом Пейджем и комедия «Рыцарь перед Рождеством» с Джошем Уайтхаусом, ставшая дебютом Митчелл на Netflix). Эти истории не назвать народными хитами или сколь-нибудь запоминающимися работами.

Расплата за грехи

Новая лента Моники Митчелл, несмотря на участие в проекте знаменитой актрисы из сериала «Зачарованные», страдает от удручающей тривиальности истории. Всех героев без исключения объединяет один негативный фактор — они попросту не проработаны должным образом. Начиная от самой Грейс, заканчивая десятком подозреваемых, которых допрашивают бравые полицейские — к слову, действуют они, не предъявляя ни значка, ни ордера. Кажется, Митчелл посмотрела на том же Netflix российского «Майора Грома» и вдохновилась безнаказанностью русского мента.

«Необычным» в сеттинге полицейского расследования пытались выставить пресловутую «красную комнату», в которой погибшая сестра главной героини… подрабатывала вебкамщицей. Но не ждите от фильма вайба сериала Happy End или рассказов о темной стороне индустрии — перед нами история на базе литературного произведения категории B. Романы Норы Робертс проще всего ассоциировать со второсортными детективами Дарьи Донцовой, отсюда и вербальная нищета диалогов (сценарной группе, перерабатывавшей первоисточник, можно только посочувствовать), и окружающая повествование атмосфера, бедная на детали и примечательные элементы.

Более того, в 2022 году история про БДСМ-практики «верхних» (доминирующих) и «нижних» (подчиняющихся), представленная как потаенный фетиш уважаемых, «нормальных» людей, попахивает банальной дискриминацией. С одной стороны, никого не должно волновать, что творится за закрытыми дверями частной жизни людей. С другой, то, какое отношение герои выказывают к жертвам таинственного убийцы, которые зарабатывали на вебкаме, оставляет желать лучшего. Возможно, это связано с тем, что авторам, работавшим над адаптацией книги, не удалось сделать персонажей хотя бы отчасти отвечающими современным тенденциям и взглядам.

Расплата за грехи

Кажется, «Расплата за грехи» опоздала с премьерой лет эдак на 20, а то и больше. Ощущение закостенелости и неповоротливости не покидает «стен» этого детективно-мелодраматического опуса. Наиболее неуклюжей выглядит, конечно, романтическая линия между самой Грейс и детективом, который по воле случая живет по соседству. Никакой химии между персонажами Алиссы Милано и Сэмюэла Пейджа нет и в помине, несмотря на то, что ведьма Фиби Холливелл так и норовит охмурить и очаровать «неприступного» правоохранителя. Как и подобает женским романам 80-х, далеким от современных феминистических тенденций, женщина — существо слабое и беззащитное, которое не может ни дать отпор, ни помочь следствию. Всему этому пытается сопротивляться героиня Милано с переменным успехом — войти в группу полицейских, которые пытаются поймать убийцу, ей все-таки удается.

«Расплата за грехи» — не проходное, а откровенно слабое кино, если смотреть на это произведение аудиовизуального контента как на современный детектив. Плоские персонажи; сюжет, который может предугадать первоклассник; убийца, постоянно мелькающий среди самых очевидных персоналий — все это довольно быстро сводит на нет маломальский потенциал истории. Харизма Алиссы Милано в главной роли по-своему украшает кино, но не добавляет веса этой весьма удручающей картине. Честное слово, лучше пересмотрите классические детективы Альфреда Хичкока («Страх сцены») или Роберта Олтмена («Долгое прощание»), если хочется ярких эмоций и настоящей интриги, что держит вплоть до финала.