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Постер фильма Клык 2: Город волков
5.0
Клык 2: Город волков - Трейлер
Киноафиша Фильмы Клык 2: Город волков
5.0

Клык 2: Город волков

, 2025
Muzzle: City of Wolves
США / боевик, драма, триллер / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Клык 2: Город волков
5.0
Пойду 0
Не пойду 0
Клык 2: Город волков - Трейлер
Клык 2: Город волков  Трейлер

В ролях

Таня ван Граан
Таня ван Граан
Mia
Карл Танинг
Beekman
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Jake Rosser
Dean Goldblum
Jeff
Dominique Maher
Marriage counselor
Эдриан Коллинз
Эдриан Коллинз
Эрин Мэттьюз
Brittany Downs
Kacey Montoya
News Anchor
Хаким Кае-Казим
Хаким Кае-Казим
Detective Thorne
Мэтт Нолан
Lieutenant Paulson
Грант Росс
Detective Spitzer
Scott George
Paolo Reyes
Режиссер Джон Сталберг
Сценарист Джон Сталберг, Carlyle Eubank, Jacob Michael King
Композитор Paul Gallister
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 5 декабря 2025
Премьера в мире 13 ноября 2025
Дата выхода
23 июля 2026 Израиль 16
11 декабря 2025 Испания 16
13 ноября 2025 Катар
13 ноября 2025 ОАЭ 18TC
14 ноября 2025 США R
12 февраля 2026 Швейцария

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Сборы в мире $137 764
Производство Slow Burn, Vacancy Films, Bonfire Legend
Другие названия
Muzzle: City of Wolves, Ajuste de cuentas: La ciudad de los lobos, City of Wolves, Farejando Vingança 2: Cidade dos Lobos, Koer 2, Muzzle 2: City of Wolves, Клык 2: Город волков, Muzzle 2

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 13 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 12 ноября 2025

Трейлеры фильма

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Клык 2: Город волков - Трейлер
Клык 2: Город волков Трейлер
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Отзывы о фильме

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