В ролях
Dominique Maher
Marriage counselor
Эрин Мэттьюз
Brittany Downs
Kacey Montoya
News Anchor
Мэтт Нолан
Lieutenant Paulson
Грант Росс
Detective Spitzer
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Paul Gallister
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
5 декабря 2025
Премьера в мире
13 ноября 2025
Дата выхода
|23 июля 2026
|Израиль
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|16
|11 декабря 2025
|Испания
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|16
|13 ноября 2025
|Катар
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|13 ноября 2025
|ОАЭ
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|18TC
|14 ноября 2025
|США
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|R
|12 февраля 2026
|Швейцария
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Где посмотреть фильм
ОККО, ИВИ
Сборы в мире
$137 764
Производство
Slow Burn, Vacancy Films, Bonfire Legend
Другие названия
Muzzle: City of Wolves, Ajuste de cuentas: La ciudad de los lobos, City of Wolves, Farejando Vingança 2: Cidade dos Lobos, Koer 2, Muzzle 2: City of Wolves, Клык 2: Город волков, Muzzle 2