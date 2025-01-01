Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Ума Турман
Награды
Награды и номинации Умы Турман
Uma Thurman
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Умы Турман
Оскар 1995
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2005
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1999
Худшая женская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 1998
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1995
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший бой
Победитель
Лучший бой
Победитель
Лучший герой
Победитель
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Лучший бой
Победитель
Лучший бой
Победитель
Best Female Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Dance Sequence
Победитель
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667