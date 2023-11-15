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Киноафиша Новости Престарелый кинорежиссер устраивает хайп в трейлере комедии «Великая магия»

Престарелый кинорежиссер устраивает хайп в трейлере комедии «Великая магия»

15 ноября 2023 10:29
Престарелый кинорежиссер устраивает хайп в трейлере комедии «Великая магия»

Фильм является одой большому кино в эпоху стриминговых сервисов.

Прокатная компания «Экспонента» представила дублированный трейлер итало-французской комедии «Великая магия». Режиссером, соавтором сценария и исполнителем главной роли выступает Нанни Моретти. Оригинальное название картины Il sol dell’avvenire можно перевести как «Солнце будущего».

Главный герой — режиссер по имени Роман (Моретти), который снимает исторический фильм, действие которого происходит в Риме в 1956 году, когда в Венгрии вспыхнуло восстание против советского доминирования. В этом фильме в фильме венгерский цирк в духе Феллини приезжает в столицу Италии как раз в тот момент, когда советские танки жестоко подавляют бунт в Будапеште. Продюсера картины, которую снимает Роман, сыграл Матье Амальрик. В ходе производства этот персонаж оказывается арестован, так что Роман, чтобы спасти свой проект, вынужден обратиться к Netflix, о существовании которого он раньше не знал.

В трейлере показано, что выросший на классическом кино Роман является постановщиком-перфекционистом, делая много дублей и тем самым раздражая окружающих. Кроме того, его супруга (Маргерита Буй), работающая продюсером, ждет подходящего момента, чтобы расстаться с опостылевшим ей Романом. Несмотря на все эти обстоятельства, главный герой делает все, чтобы закончить свой фильм. Ради этого он даже готов на нечто эксцентричное, чтобы угодить боссам Netflix, требующих у него «создать хайп».

В российский прокат «Великая магия» выйдет 21 декабря.

Фото: Kinology
Елена Королева
Елена Королева
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