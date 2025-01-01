Меню
Матье Амальрик
Награды
Награды и номинации Матье Амальрика
Mathieu Amalric
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Матье Амальрика
Каннский кинофестиваль 2017
«Особый взгляд» — премия «Поэзия кино»
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Лучший режиссер
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
Премия AFCAE
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
