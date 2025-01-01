Представляем вашему вниманию авторскую версию знаменитого произведения А. Пушкина и П. Чайковского – музыкально-литературную композицию «Евгений Онегин», созданную Юрием Башметом. Это уникальное событие состоится на сцене Московского международного Дома Музыки.
«Евгений Онегин» уже более 130 лет занимает важное место в русской и мировой культуре. Опера Чайковского, основанная на пушкинском «романе в стихах», стала одной из самых популярных в репертуаре оперных театров. Интересно, что идея создания оперы возникла у Чайковского после разговора с певицей Елизаветой Лавровской, которая предложила ему написать музыку на этот сюжет. Первоначально мысль показалась композитору дикой, но после бессонной ночи сценарий был готов.
Юрий Башмет, один из пионеров возрождения музыкально-литературной композиции, представит «Евгения Онегина» в оригинальной интерпретации. В спектакле примут участие знаменитые актеры Константин Хабенский и Ольга Литвинова, которые прочитают фрагменты из поэмы Пушкина. Арии и сцены из оперы будут исполнять солисты Большого и Мариинского театров.
Дирижировать Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» будет сам Юрий Башмет. Событие обещает быть не только музыкальным, но и эмоциональным, ведь Чайковский, создавая свою оперу, переживал глубокие чувства к героям своего произведения.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Помните, что вечер начнется с Moscow Show…