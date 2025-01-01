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Евгений Онегин
Билеты от 3000₽
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Евгений Онегин

Российский альтист с мировым именем 12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Музыкально-литературная композиция «Евгений Онегин»

Представляем вашему вниманию авторскую версию знаменитого произведения А. Пушкина и П. Чайковского – музыкально-литературную композицию «Евгений Онегин», созданную Юрием Башметом. Это уникальное событие состоится на сцене Московского международного Дома Музыки.

О спектакле

«Евгений Онегин» уже более 130 лет занимает важное место в русской и мировой культуре. Опера Чайковского, основанная на пушкинском «романе в стихах», стала одной из самых популярных в репертуаре оперных театров. Интересно, что идея создания оперы возникла у Чайковского после разговора с певицей Елизаветой Лавровской, которая предложила ему написать музыку на этот сюжет. Первоначально мысль показалась композитору дикой, но после бессонной ночи сценарий был готов.

Уникальный формат

Юрий Башмет, один из пионеров возрождения музыкально-литературной композиции, представит «Евгения Онегина» в оригинальной интерпретации. В спектакле примут участие знаменитые актеры Константин Хабенский и Ольга Литвинова, которые прочитают фрагменты из поэмы Пушкина. Арии и сцены из оперы будут исполнять солисты Большого и Мариинского театров.

Детали мероприятия

Дирижировать Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» будет сам Юрий Башмет. Событие обещает быть не только музыкальным, но и эмоциональным, ведь Чайковский, создавая свою оперу, переживал глубокие чувства к героям своего произведения.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Помните, что вечер начнется с Moscow Show…

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин

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