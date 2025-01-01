Меню
Куин Латифа
Награды
Награды и номинации Куин Латифа
Queen Latifah
Награды и номинации Куин Латифа
Оскар 2003
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Лучший бой
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
