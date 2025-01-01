Меню
Киноафиша Персоны Куин Латифа Награды

Награды и номинации Куин Латифа

Queen Latifah
Награды и номинации Куин Латифа
Оскар 2003 Оскар 2003
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004 MTV Movie & TV Awards 2004
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003 MTV Movie & TV Awards 2003
Best Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
