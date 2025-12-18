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Скоро в прокате «Дни Сакамото»
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6.8
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Фильмы
Год выпуска: 1975
6.8
Год выпуска: 1975
, 2025
Breakdown: 1975
США / документальный / 18+
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0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
6.8
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Джоди Фостер
Narrator
Джош Бролин
Self - Actor
Альберт Брукс
Эллен Берстин
Self - Actress, Alice Doesn't Live Here Anymore
Билл Гейтс
Пэттон Освальт
Self - Author, Silver Screen Fiend
Сет Роген
Self - Co-Creator, The Studio
Мартин Скорсезе
Self - Director, Taxi Driver
Оливер Стоун
Self - Filmmaker
Джоан Тьюксбери
Self - Writer, Nashville
Питер Барт
Self - Film Producer
Уэсли Моррис
Self - Critic at Large, New York Times
Режиссер
Морган Невилл
Сценарист
Морган Невилл
,
Alan Lowe
Композитор
Дэниэл Вол
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
18 декабря 2025
Премьера в мире
18 декабря 2025
Производство
Tremolo Productions
Другие названия
Breakdown: 1975, 1975：天翻地覆的一年, 1975: Året som endret USA, 1975: El fin de una era, 1975: O Ano do Colapso, 1975: Rok, który zmienił Amerykę, 1975: Год, изменивший Америку, Çöküş: 1975, Crisis: 1975, Egy viharos év: 1975, Rozklad: 1975
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 4 декабря 2025
Отзывы о фильме
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