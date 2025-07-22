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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Cоветское кино
Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки
Ролик вышел в 68 странах на 47 языках.
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23 июля 2025 11:51
Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти»
Возвращение культовой кинофраншизы.
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22 июля 2025 10:24
Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони»
Одна из самых ожидаемых премьер лета.
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17 июля 2025 12:05
Скарлетт Йоханссон и ее сестры отправляются на свадьбу матери в трейлере фильма «Она сказала “Да!”»
Отчасти автобиографический фильм Кристин Скотт Дэвис, над сценарием которого она работала вместе со своим мужем Джоном Миклтуэйтом.
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11 июля 2025 16:25
Матильда Лутс рубит и закалывает врагов в трейлере новой «Рыжей Сони»
Эта героиня впервые появилась на страницах комиксов Marvel в 1973 году. В дальнейшем она часто фигурировала в качестве напарницы Конана-варвара.
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10 июля 2025 14:27
Молодой принц отправляется в дальний путь в трейлере фэнтези «Легенда о великанах»
Фильм вдохновлен баскской мифологией.
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10 июля 2025 12:12
Чувственная история любви: вышел трейлер романтической драмы «Голубки»
Индийский фильм в духе «Ла-Ла Ленда» и «Звезда родилась».
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10 июля 2025 10:54
Обезьянка стремится воссоединиться с сородичами в трейлере фильма «Побег из зоопарка»
Релиз в российских кинотеатрах состоится 21 августа.
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9 июля 2025 16:06
В прокат выйдет фильм со Скарлетт Йоханссон «Она сказала “Да”!»
Картина о свадьбе, которую по духу сравнивают с «Очень плохими девчонками».
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9 июля 2025 12:58
Слепой музыкант знакомится с актрисой в трейлере мелодрамы «Нежность взгляда»
Этот фильм нужно не смотреть, а чувствовать.
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8 июля 2025 15:48
Шеф-повар Жюльет Армане возвращается в родные края в трейлере фильма «Рецепт счастья»
Оригинальное название фильма — «Уехать однажды».
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8 июля 2025 14:48
«Банда аутсайдеров» Жан-Люка Годара выйдет в российский прокат
Фильм будет показан как на языке оригинала с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом.
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3 июля 2025 15:31
Тайный агент Риз Ахмед помогает Лили Джеймс в трейлере триллера «Диспетчер»
На Rotten Tomatoes картина имеет 81% «свежести» на основе 27 рецензий.
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3 июля 2025 14:58
Купер Хоффман и его товарищи шагают через смерть в трейлере триллера «Долгая прогулка»
Снял фильм режиссер «Голодных игр».
1 комментарий
3 июля 2025 14:09
Злой дух терроризирует трех братьев в трейлере хоррора «Одержимые: Наследие дьявола»
Театральный релиз в России состоится 17 июля.
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2 июля 2025 15:13
Кевин Джеймс и Кристина Риччи отбиваются от киллеров в трейлере боевика «Взвести курки»
Взрывной экшен сопровождается легким юмором.
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2 июля 2025 14:36
Проклятый дом губит своих жильцов в трейлере хоррора «Пункт назначения: Высотка 613»
Мать и ее дочь борются за выживание в кишащей нечистью многоэтажке.
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2 июля 2025 14:02
Глен Пауэлл участвует в телешоу на выживание в трейлере искрометного боевика «Бегущий человек»
Ремейк одноименного фильма с Арнольдом Шварценеггером.
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2 июля 2025 13:00
Ренате Реинсве выясняет отношения со Слелланом Скарсгардом в трейлере «Сентиментальной ценности»
Ранее в этом году фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля — второй по значимости приз смотра.
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1 июля 2025 18:02
Райан Гослинг отправляется в космос в трейлере фильма «Проект “Аве Мария”»
Мировая премьера намечена на 20 марта 2026 года.
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1 июля 2025 17:33
На роль нового Джеймса Бонда рассматриваются Том Холланд, Джейкоб Элорди и Харрис Дикинсон
Amazon рассчитывает выпустить 26-й фильм о Бонде в 2028 году.
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30 июня 2025 12:42
Лиам Нисон отправляется в Гималаи в трейлере боевика «Ледяной драйв 2»
Сюжет напоминает «Скорость» и «Тайлера Рейка: Операция по спасению», но спецэффекты оставляют желать лучшего.
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30 июня 2025 12:04
Мэтт Ривз наконец завершил сценарий «Бэтмена 2»
Из-за возникших в ходе разработки задержек поползли слухи, что новый фильм будет отменен.
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30 июня 2025 10:34
Студия Disney анонсировала фильм «Лило и Стич 2»
Это одна из самых прибыльных диснеевских франшиз, если учитывать доходы от продажи сопутствующих товаров.
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27 июня 2025 11:57
Конспиролог Джесси Племонс похищает Эмму Стоун в трейлере «Бугонии» Йоргоса Лантимоса
Ранее артисты вместе снялись у Лантимоса в «Видах доброты» (2024).
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27 июня 2025 11:17
Жажда скорости: 8 самых драйвовых фильмов об автогонках
В связи с релизом блокбастера «Формула-1» вспоминаем другие подобные картины.
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27 июня 2025 10:38
Демон похищает девочек в трейлере индийского хоррора «Мама»
Фильм сравнивают с «Суспирией» Дарио Ардженто и «Заклятием».
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26 июня 2025 16:23
Дени Вильнев назначен режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде
Прежде он завершит работу над трилогией «Дюна».
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26 июня 2025 16:02
Аарон Соркин снимет сиквел «Социальной сети»
Сейчас проект пребывает на этапе формирования актерского состава.
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26 июня 2025 10:39
Ченнинг Татум сбегает из тюрьмы и знакомится с Кирстен Данст в трейлере фильма «Грабитель с крыши»
Забавная история о воришке, который пытается наладить свою жизнь.
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25 июня 2025 17:38
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
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