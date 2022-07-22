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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Новости: трейлеры
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Алисия Викандер возвращается на большой экран в драме о депортации Blue Bayo: первый трейлер
Мировая премьера ленты состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.
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14 июля 2021 14:52
«Дюна» Дени Вильнёва обзавелась новыми IMAX-постерами и тизером
Свежий трейлер можно будет увидеть на следующей неделе.
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14 июля 2021 13:54
Элайджа Вуд в роли ФБРовца: «Охотник за разумом: Схватка» получил первый трейлер
В картине расскажут о допросах серийного убийцы Теда Банди.
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12 июля 2021 12:17
Закари Ливай примеряет образ легендарного футболиста Курта Уорнера в трейлере «Американского неудачника»
Спортивный байопик выпустят в конце года.
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8 июля 2021 10:40
В стиле блокбастера Marvel: Disney показала трейлер мультсериала «Люди Икс» из 90-х
Хотя ролик многим пришелся по душе, настоящие фанаты негодуют.
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30 октября 2020 11:00
Поклонники Дэвида Боуи раскритиковали трейлер байопика «Дэвид Боуи: История человека со звезд»
Премьера состоится 25 ноября.
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29 октября 2020 16:20
Белла Торн и Микки Рурк в трейлере криминального триллера «Девушка»
Фильм расскажет историю одной неудавшейся мести.
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29 октября 2020 14:13
Вышел свежий трейлер остросюжетного сериала «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым
Премьера состоится 16 ноября.
Написать
28 октября 2020 16:59
Джордж Клуни в первом трейлере постапокалиптической драмы «Полночное небо»
Новый фильм Джорджа Клуни появится на Netflix уже 23 декабря.
Написать
27 октября 2020 16:17
Вышел трейлер второго сезона «257 причин, чтобы жить» с Максимовой и Собчак
Новый сезон драматического шоу окажется на экранах 4 ноября.
Написать
27 октября 2020 13:09
В тизере четвертого сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» раскрыли дату премьеры
Юная ведьма вернется к зрителям в последний день 2020 года.
Написать
27 октября 2020 12:21
Названы сроки выхода второго сезона «Дома с прислугой» М. Найта Шьямалана
Премьера – 15 января 2021-го на Apple TV+.
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23 октября 2020 13:38
Пинки и Брейн возвращаются в первом трейлере перезапуска «Озорных анимашек»
Премьера ремейка запланирована на ноябрь.
Написать
23 октября 2020 12:32
Марго Робби играет грабительницу банков в трейлере драмы «Страна грез»
Релиз состоится в ноябре.
Написать
23 октября 2020 12:20
Звезда «Блэйда» Стивен Дорфф в трейлере бойцовской драмы Николая Саркисова «Готов к бою»
Из вампиров – в спортсмены.
Написать
23 октября 2020 12:03
Мерил Стрип и Николь Кидман в первом трейлере мюзикла «Выпускной» от Netflix
Премьера состоится 11 декабря.
Написать
23 октября 2020 11:11
Netflix выпустил трейлер фильма «Вся жизнь впереди» с Софи Лорен
Легендарная актриса возвращается на экраны.
Написать
22 октября 2020 10:33
«Пиши о том, что знаешь»: Гэри Олдман в полноценном трейлере «Манка» Дэвида Финчера
Премьера состоится 4 декабря.
Написать
22 октября 2020 09:12
Вышел первый трейлер мультфильма «Райя и последний дракон» от Disney
Премьера состоится весной 2021-го.
Написать
21 октября 2020 16:45
Паулина Андреева и Константин Хабенский в трейлере второго сезона сериала «Метод»
Премьера состоится на Первом канале 8 ноября.
Написать
21 октября 2020 16:32
Кейли Куоко становится подозреваемой в убийстве в трейлере сериала «Бортпроводница»
Мини-сериал стартует уже через месяц.
Написать
21 октября 2020 13:11
Вышел трейлер последнего фильма с Чедвиком Боузманом «Ма Рейни: Мать блюза»
Картина выходит 18 декабря.
Написать
21 октября 2020 10:37
Курт Рассел и Голди Хоун в свежем трейлере фильма «Рождественские хроники 2»
Премьера состоится на Netflix 25 ноября.
Написать
20 октября 2020 13:43
«Куда бы я ни пошел, он будет со мной»: вышел новый трейлер второго сезона «Мандалорца»
Новая глава эпичного космо-вестерна появится уже совсем скоро.
Написать
20 октября 2020 10:48
«Жил-был Снеговик»: вышел трейлер мультфильма по «Холодному сердцу»
Олаф и поиски себя.
Написать
19 октября 2020 11:39
Брюс Уиллис вернулся к роли из «Крепкого орешка» в рекламном ролике
Джон МакКлейн в промо автозапчастей.
Написать
19 октября 2020 11:35
Ирина Горбачева и «Квартет И» в первом трейлере комедии «Обратная связь»
Новый фильм «квартетовцев» выйдет под Новый год.
Написать
16 октября 2020 16:58
Пугающая Энн Хэтэуэй в свежем тизере фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса
Премьера состоится 22 октября на HBO Max.
Написать
16 октября 2020 13:24
HBO Max представил трейлер второго сезона фэнтези-сериала «Темные начала»
Грядет эпохальная война.
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16 октября 2020 10:39
Армия зомби и многорукий великан в тизере фильма «Путешествие в Индию: На пороге бессмертия»
Премьера состоится в 2022 году.
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15 октября 2020 13:39
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