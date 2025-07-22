Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Новости
Новости о фильмах и сериалах в жанре триллер
Новости о фильмах и сериалах в жанре триллер
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Гарри Поттер
Что посмотреть
Тесты
Horror Story
Must-see от кинозвезд
Marvel
Сериалы Netflix
Подборки Netflix
Эксклюзив
Оскар 2025
Cоветское кино
Тайный агент Риз Ахмед помогает Лили Джеймс в трейлере триллера «Диспетчер»
На Rotten Tomatoes картина имеет 81% «свежести» на основе 27 рецензий.
Написать
3 июля 2025 14:58
Купер Хоффман и его товарищи шагают через смерть в трейлере триллера «Долгая прогулка»
Снял фильм режиссер «Голодных игр».
1 комментарий
3 июля 2025 14:09
Страстный роман Алисии Сильверстоун оборачивается кошмаром в трейлере триллера «Горячая штучка»
Завязка напоминает «Плохую девочку» с Николь Кидман.
Написать
23 июня 2025 11:20
Тэрон Эджертон расследует поджоги в трейлере сериала «Дым»
Сезон будет включать девять эпизодов.
Написать
29 мая 2025 10:55
Неудачное выступление The Weeknd: критиков разочаровал триллер «Последнее завтра»
Вторая крупная роль певца после нашумевшего мини-сериала «Кумир».
Написать
16 мая 2025 18:10
Гигантская акула нападает на дайверов в трейлере триллера «Багровая отмель»
Новый фильм в духе «Челюстей» и «Синей бездны».
Написать
23 апреля 2025 17:40
Словно гриф блюзовой гитары в огне: критики в восторге от хоррор-триллера «Грешники»
У фильма есть шанс стать кассовым хитом.
1 комментарий
11 апреля 2025 11:17
Бодибилдер Джонатан Мэйджорс стремится к мечте в трейлере драмы «Жажда славы»
Подмочивший свою репутацию актер возвращается на большой экран.
Написать
9 апреля 2025 10:35
Дэвид Кроненберг размышляет о смертности в трейлере триллера «Саван»
В России фильм выйдет в июле.
Написать
17 марта 2025 11:23
Новый хоррор из вселенной «Винни-Пуха: Кровь и мед»: вышел трейлер «Питера Пэна: Кошмар в Нетландии»
Не желающий взрослеть мальчик превратился в изуродованного убийцу, который напоминает антагониста из фильма «Черный телефон».
Написать
10 марта 2025 12:35
Блестящий шпионский триллер: критики с энтузиазмом приняли фильм «Черный чемодан — двойная игра»
Новый режиссерский проект Стивена Содерберга с блестящими актерскими работами Кейт Бланшетт и Майкла Фассбендера.
Написать
7 марта 2025 11:12
Маньяк Деннис Куэйд мучает свою дочь в трейлере тру-крайм сериала «Убийца со счастливым лицом»
Первые два эпизода выйдут 20 марта.
Написать
6 марта 2025 17:58
Сергей Безруков сталкивается с дьявольщиной в трейлере триллера «Искупление»
Действие развернется во второй половине XIX века.
Написать
6 марта 2025 15:28
Николас Кейдж доходит до безумия на пляже в трейлере триллера «Серфер»
На Rotten Tomatoes у фильма 88% одобрения на основе 32 рецензий критиков.
Написать
27 февраля 2025 10:35
Николь Кидман подозревает, что живет в симуляции в трейлере триллера «Холланд»
Главные мужские роли исполнили Мэттью Макфэдиен и Гаэль Гарсиа Берналь.
Написать
26 февраля 2025 10:12
Брайан Тайри Генри притворяется агентом Управления по борьбе с наркотиками в трейлере сериала «Вор дури»
Новый проект Ридли Скотта.
Написать
19 февраля 2025 14:59
Безумец Рэй Николсон изводит поп-звезду Самару Уивинг в трейлере комедии «Ночь с психопатом»
Внешностью и манерой речи сын Джека Николсона здесь очень уж похож на Леонардо ДиКаприо.
Написать
17 февраля 2025 11:24
The Weeknd сходит с ума при участии Дженны Ортеги в трейлере психодрамы Hurry Up Tomorrow
Также в фильме снялся Барри Кеоган.
Написать
4 февраля 2025 22:50
Смертельный вирус поражает богачей в трейлере триллера «Крушение мира»
Первый англоязычный проект от режиссера «Платформы».
1 комментарий
3 февраля 2025 10:37
Энтони Хопкинс мучает Билла Скарсгарда в трейлере триллера «Западня»
Пеннивайз попал в ловушку Ганнибала Лектера.
Написать
31 января 2025 17:31
Красивая жизнь оборачивается бедой в трейлере триллера «Миллион лайков»
Еще одна предостерегающая история об одержимости социальными сетями и славой.
Написать
31 января 2025 13:17
Потенциальный хит: критики с энтузиазмом приняли триллер «Компаньон» с Софи Тэтчер
Фильм о девушке-андроиде и ее парне, который замыслил нечто недоброе.
Написать
24 января 2025 11:23
Айо Эдебири попадает в культ поп-звезды Джона Малковича в трейлере триллера «Опус»
Очередная новинка студии A24, которая выйдет в России.
Написать
22 января 2025 11:21
Роберт Де Ниро заказывает убийство самого себя в трейлере криминальной драмы «Мудрые парни»
Фильм основан на реальных событиях.
Написать
15 января 2025 11:06
Несчастный случай переворачивает жизнь безобидной пенсионерки в трейлере фильма «Что случилось осенью»
Новый проект Франсуа Озона, который критики называют отличной черной комедией, перетекающей в триллер и семейную драму.
Написать
13 января 2025 11:27
Роберт Де Ниро выясняет правду о разрушительной кибератаке в трейлере сериала «Нулевой день»
Премьера всех шести эпизодов состоится на стриминге 20 февраля.
Написать
24 декабря 2024 14:39
Киллер становится мишенью для конкурентов в трейлере триллера «Иллюзия контроля»
Слоган гласит: «Случайности не случайны».
Написать
20 декабря 2024 16:30
Аарон Тейлор-Джонсон и Рэйф Файнс сражаются с зомби в трейлере хоррора «28 лет спустя»
Есть подозрение, что герой Киллиана Мерфи превратился в ходячего мертвеца.
Написать
10 декабря 2024 15:43
Аня Тейлор-Джой и Майлз Теллер следят за порталом в ад в трейлере триллера «Ущелье»
Необычный фильм на День святого Валентина.
Написать
9 декабря 2024 10:44
Марио Касас стремится попасть в тюрьму трейлере триллера «Побег»
Фильм сравнивают с «Графом Монте-Кристо» и «Мотыльком».
Написать
25 ноября 2024 15:55
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить