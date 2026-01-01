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Наталья Скоморохова
Natalya Skomorokhova
Киноафиша
Персоны
Наталья Скоморохова
Наталья Скоморохова
Natalya Skomorokhova
Дата рождения
6 января 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Биография Натальи Скомороховой
Родилась 6 января 1988 года.
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Популярные фильмы
6.3
Восьмидесятые
(2012)
5.9
Корни
(2020)
4.9
Болевой порог
(2019)
Фильмография Натальи Скомороховой
5.9
Корни
комедия
2020, Россия
4.9
Болевой порог
Bolevoy porog
триллер, приключения, боевик
2019, Россия
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Рецензия
Высокие отношения
драма, комедия, мелодрама
2017, Россия
6.3
Восьмидесятые
комедия, мелодрама
2012, Россия
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Другие проекты Натальи Скомороховой
16+
С кем поведешься...
Билеты
12+
Пиковая дама
Билеты
12+
Пиковая дама
Информация
Новости о Наталье Скомороховой
Второй сезон сериала «Корни» получил дату премьеры
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