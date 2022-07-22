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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Новости: фантастика
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
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Сложный тест: угадай как можно больше фэнтези по кадру
Проверь свои знания и узнай, насколько хорошо ты помнишь фэнтези фильмы, которыми мы засматривались в детстве и продолжаем нежно любить и сейчас.
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6 мая 2022 13:03
15 интересных фактов о сериале «Сквозь снег»
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5 апреля 2022 16:21
Литература космических масштабов: 7 лучших экранизаций научной фантастики
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Начиная с 18 марта, ищите в книжных магазинах фантастику «Море ржавчины». Книгу написал Кристофер Роберт Каргилл, бывший кинокритик и сценарист фильмов «Синистер» и «Доктор Стрэндж». Киноафиша представляет отрывок романа.
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11 марта 2019 13:58
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