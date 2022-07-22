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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Минкульт
Новости: минкульт
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
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Борис Хлебников поработает над фильмом о гендерных проблемах
Картину под названием «Ярость» снимет режиссёр-дебютант Луиза Галеева.
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31 июля 2019 16:36
В России разработают правила кинопроката
Кинематографисты займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.
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16 июля 2019 15:35
«Рокетмену» без цензуры могли не выдать прокатное удостоверение
Об этом рассказал министр культуры Владимир Мединский.
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25 июня 2019 13:53
Режиссёр «Горько!» хочет снять трагикомедию с певицей Монеточкой
Жора Крыжовников представил проект «Дорога на Джомолунгму» про Грушинский фестиваль.
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19 июня 2019 12:08
Министр культуры РФ похвалил сериал «Чернобыль»
Владимир Мединский заявил, что сериал снят мастерски, с большим уважением к простым людям.
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7 июня 2019 12:48
Франсуа Озон обратился к российским зрителям
Режиссёр выразил надежду на то, что зрители всё же смогут посмотреть фильм «По воле божьей» в кинотеатрах.
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26 апреля 2019 13:48
Минкультуры: перенос «По воле божьей» не связан с Пасхой
Причиной назвали необходимость проведения экспертизы.
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26 апреля 2019 09:38
«Братство» Павла Лунгина не выйдет в прокат в День Победы
Премьеру отодвинут на несколько дней.
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15 апреля 2019 10:26
Фонд кино будет устанавливать даты премьер крупных отечественных фильмов
Речь идёт о графике выхода фильмов на праздниках, каникулах и долгих выходных.
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28 марта 2019 11:15
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