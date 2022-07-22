Что ждет киномана в ближайшем будущем: итоги 105 Российского Кинорынка

Победа России на Чемпионате Мира по футболу, возвращение блудного «Дэдпула» и спасение динозавров – всё это случится с нами уже в 2018-м. И позаботились об этом наши прокатчики,