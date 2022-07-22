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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Новости: киновыставка
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
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Госфильмофонд впервые поучаствует в Санкт-Петербургском международном культурном форуме
Госфильмофонд России примет участие в VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет в Северной столице с 15 по 17 ноября 2018 года. Стоит отметить, что для
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15 ноября 2018 14:13
Что ждет киномана в ближайшем будущем: итоги 105 Российского Кинорынка
Победа России на Чемпионате Мира по футболу, возвращение блудного «Дэдпула» и спасение динозавров – всё это случится с нами уже в 2018-м. И позаботились об этом наши прокатчики,
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23 апреля 2018 13:38
Гупешка, Доминика и хот-дог для храброго сердца: все, чем запомнился последний день Российского Кинорынка
Последний день 105 Российского Кинорынка открыла компания «Ракета Релизинг». В ее пакете уже сейчас есть два анимационных проекта: «Маленький большой герой» и «Храброе
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19 апреля 2018 20:37
Непрощенный, фобии, истерии и Гоголь: итоги третьего дня Российского Кинорынка
Первой свои релизы 18 апреля представила кинокомпания «Парадиз». Ближайшими релизами плодовитого дистрибьютора станут жанровые истории: «Точка невозврата» с Розамунд Пайк
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19 апреля 2018 11:14
Конченые герои комиксов и неунывающий Дисней: отчет по итогам второго дня Российского Кинорынка
Второй день 105 Российского кинорынка начался с презентации компании «Централ Партнершип». Началось все с показов роликов по релизам: «На районе», «Русалка»,
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18 апреля 2018 08:41
Пришельцы, понаехавшие, миньоны и другие: отчет по событиям первого дня Российского Кинорынка
С 16 по 19 апреля в конференц-пространстве Правительства города Москва проходит 105 Российский кинорынок. На нем прокатчики рассказывают и показывают то, чем собираются удивлять, пугать и радовать
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17 апреля 2018 10:41
Объявлена предварительная программа 105-го кинорынка
С 16 по 20 апреля в конференц-пространстве Правительства города Москвы пройдет 105-ый Кинорынок. По предварительным данным свои новые проекты представят все ведущие дистрибьютеры России.
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15 марта 2018 13:31
Выставка коллекции плакатов к белорусским фильмам пройдет в городе Минске
С 7 августа по 17 сентября в Музее истории белорусского кино пройдет выставка коллекции плакатов к белорусским фильмам. Начало истории развития белорусского кинематографа уникально таким
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3 августа 2017 14:55
Световая инсталляция по фильму «Притяжение» на ВДНХ
С 23 по 27 сентября пройдёт шестой Московский Международный фестиваль «Круг света». В рамках этого события на ВДНХ появится световая инсталляция, посвящённая грядущему проекту
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23 сентября 2016 10:18
В Москве поселился дракон Эллиот
Радостная новость для всех любителей Disney, живущих в столице! Вплоть до 31 августа Московский зоопарк станет пристанищем для дракона Эллиота из фильма «Пит и его дракон». Найти
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11 августа 2016 12:52
Ольга Шелест встретила в Париже героев «Ледникового периода»
В столице Франции проходит выставка студии «БлюСкай», приуроченная к её юбилею. Известная телеведущая Ольга Шелест побывала на этом грандиозном событии. Студия «БлюСкай»,
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15 июля 2016 10:50
В Перми откроется выставка «Мир кинематографа в киноплакате»
При поддержке Министерства культуры Пермского края в городе 12 июля откроется выставка «Мир кинематографа в плакате». Мероприятие пройдёт в Пермской художественной галерее, где разместят
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8 июля 2016 16:58
Хардкор возвращается на большой экран!
Не успел посмотреть Хардкор в кино или хочешь повторить? Хардкор возвращается на большой экран! Специально для тебя 8 июля в кинозале в рамках фестиваля Старкон 2016 состоится
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1 июля 2016 13:35
Альфи Аллен на Comic Con Russia 2015!
Альфи Аллен — британский актер, сыгравший роль Теона Грэйджоя в самом популярном сериале современности «Игра Престолов» (Game of Thrones). Также, Альфи сыграл роль злодея Василия Иванюка в недавнем
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24 сентября 2015 00:00
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