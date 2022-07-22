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Новости: смерть
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Голливуд скорбит по Люку Перри: Соболезнования коллег
Актёр скончался 4 марта на 53-м году жизни.
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5 марта 2019 14:21
Актёр Люк Перри ушёл из жизни
Ему было 52 года.
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5 марта 2019 01:18
Ушла из жизни режиссер культовой комедии «Большой» Пенни Маршалл
Известная актриса и режиссер Пенни Маршалл скончалась в возрасте 75 лет в своем доме на Голливудских холмах. Причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом.
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19 декабря 2018 11:52
Создатель Губки Боба скончался на 58 году жизни
Стивен Хилленберг, человек, создавший саму знаменитую губку в истории, скончался в минувший понедельник. Создателю мультсериала «Губка Боб Квадратные штаны» было всего 57 лет. Причиной
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27 ноября 2018 21:15
Умер режиссер Бернардо Бертолуччи
Итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи, автор таких картин, как «Последнее танго в Париже», «Мечтатели» и «Последний император» скончался на 78
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26 ноября 2018 13:37
Легенда Marvel Стэн Ли скончался в возрасте 95 лет
Стэн Ли, со-основатель Marvel Comics, которому все мы сегодня обязаны десятками супергероев и процветающей франшизой MCU, скончался на 96-м году жизни. Информацию о смерти Ли изданию TMZ подтвердила
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12 ноября 2018 21:56
Ушел из жизни Николай Караченцов
Сегодня утром, не дожив всего один день до 74-летия, скончался знаменитый советский и российский актер Николай Караченцов. Печальную новость подтвердила жена артиста Людмила Поргина. Николай
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26 октября 2018 10:13
Умер звезда «Ходячих мертвецов» Скотт Уилсон
Скотт Уилсон, знакомый зрителям по роли Хершела Грина в «Ходячих мертвецах» и таких фильмах, как «Недруги», «Последний самурай» и «Перл-Харбор», после продолжительной борьбы с онкологическим
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7 октября 2018 11:08
Ушел из жизни актер и юморист Роман Карцев
Советский актер и юморист Роман Карцев скончался сегодня утром в Москве в возрасте 79 лет. Эту печальную новость сообщил его друг и коллега Михаил Жванецкий в эфире радиостанции «Говорит
Написать
2 октября 2018 12:55
Ушел из жизни Станислав Говорухин
Знаменитый советский и российский режиссер Станислав Говорухин скончался после продолжительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха». Ему было 82 года. Информацию о смерти
Написать
14 июня 2018 11:32
Умерла Кира Муратова
Вчера в Одессе после продолжительной болезни скончалась знаменитый советский и украинский режиссер Кира Муратова. Ей было 83 года. Кира Георгиевна родилась в 1934 году в Румынии, в 1959 году
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7 июня 2018 08:59
Скончался актер и режиссер Юрий Томошевский
Нелепый трагический случай оборвал жизнь основателя театра «Приют комедианта» Юрия Томашевского. 61-летний актер и режиссер погиб во время частного визита в Германию. «Мне
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8 мая 2018 11:41
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