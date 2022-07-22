Легенда Marvel Стэн Ли скончался в возрасте 95 лет

Стэн Ли, со-основатель Marvel Comics, которому все мы сегодня обязаны десятками супергероев и процветающей франшизой MCU, скончался на 96-м году жизни. Информацию о смерти Ли изданию TMZ подтвердила