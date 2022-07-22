Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Злая Клара

Новости: злая Клара

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Приведите Вия: Почему в России беда с массовым кино Приведите Вия: Почему в России беда с массовым кино Клара Хоменко пытается понять, почему в России никак не приживается мэйнстрим.
1 комментарий
1 февраля 2019 09:17
Из сотен тысяч батарей, или Владимир Ростиславович сердится Из сотен тысяч батарей, или Владимир Ростиславович сердится Министр культуры России глубоко оскорблен реакцией кинокритиков и историков на фильм «Т-34».  Он заявил об этом на заседании рабочей группы Российского исторического общества. Клара Хоменко сочувствует критикам.
1 комментарий
18 января 2019 18:21
Related video
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным
Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену
Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
Приложение киноафиши