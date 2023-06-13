Премьера «Венома 3» намечена на осень 2024 года

Прояснились приблизительные сроки выхода третьей части «Венома». В рамках мероприятия, посвященного финалу сериала «Тед Лассо», актриса Джуно Темпл, получившая в кинокомиксе одну из ведущих ролей, сообщила Variety, что релиз блокбастера состоится в октябре 2024 года. Точную дату она не огласила, но предыдущие картины серии студия Sony Pictures выпустила в аналогичный прокатный слот.

По словам Темпл, она присоединится к производству в самое ближайшее время. Вместе с Томом Харди в кинокомиксе про инопланетного симбиота и журналиста Эдди Брока задействован звезда киновселенной Marvel Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»). Предполагается, что он сыграет некого антагониста, но какого именно, пока не ясно.

Режиссером триквела выступает сценаристка трилогии Келли Марсел — для нее это будет полнометражный дебют в качестве постановщицы. Предыдущие фильмы сняли Рубен Фляйшер («Анчартед: На картах не значится») и Энди Серкис («Маугли»). Сюжет Марсел разработала вместе с Харди. Отразится ли на проекте продолжающаяся забастовка Гильдии сценаристов, еще неизвестно.

В мировом прокате первые две части «Венома» заработали свыше $1,35 млрд, поэтому для Sony «Веном 3» входит в число наиболее приоритетных проектов.