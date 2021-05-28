Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Паника
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Паника
Паника (2021 - …) Panic 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Паника» — новый американский сериал, снятый в жанре остросюжетной драмы. Производством шоу занималась стриминговая платформа Amazon. В центре событий находятся сорок семь выпускников старшей школы небольшого провинциального городка. Каждый из них мечтает покинуть захолустье, в котором родился и вырос, однако сделать это не так-то просто. Главные герои должны принять участие в весьма опасном и рискованном соревновании на выживание, победитель которого получит большой денежный приз. Эта награда позволит не только уехать из города, но и устроить себе счастливое существование где-нибудь в столице.

Паника - трейлер первого сезона
Паника
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Энрике Мурсиано
Энрике Мурсиано Sheriff Cortez
Дэвид В. Томпсон
Джессика Сула
Джессика Сула Natalie Williams
Тодд Уильямс
Тодд Уильямс
Оливия Уэлш
Оливия Уэлш Heather Nill
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Паника - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши