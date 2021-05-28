«Паника» — новый американский сериал, снятый в жанре остросюжетной драмы. Производством шоу занималась стриминговая платформа Amazon. В центре событий находятся сорок семь выпускников старшей школы небольшого провинциального городка. Каждый из них мечтает покинуть захолустье, в котором родился и вырос, однако сделать это не так-то просто. Главные герои должны принять участие в весьма опасном и рискованном соревновании на выживание, победитель которого получит большой денежный приз. Эта награда позволит не только уехать из города, но и устроить себе счастливое существование где-нибудь в столице.