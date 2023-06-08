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Киноафиша Новости Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4»

Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4»

8 июня 2023 10:02
Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4»

Новая часть звездной экшен-франшизы выйдет в официальный российский прокат в сентябре.

Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер боевика «Неудержимые 4».

По сюжету, Барни Росс (Сильвестр Сталлоне) и его команда берутся за новую опасную миссию — остановить группу террористов, которая захватила грузовой корабль, перевозящий ядерное оружие. Если преступникам удастся довести груз до точки назначения, может разразиться Третья мировая война. Ради достижения поставленной цели Росс обращается за помощью к своему старому приятелю Ли Кристмасу (Джейсон Стэйтем) и его возлюбленной (Меган Фокс), а также нанимает несколько новичков, которым предстоит пройти боевое крещение.

Помимо Сталлоне и Стэйтема, к своим ролям в новом фильме франшизы вернулись Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. К актерскому составу также присоединились рэпер 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон III), Тони Джа, Джейкоб Скипио, Леви Трэн и другие.

Режиссером картины выступил Скотт Во, наиболее известный по лентам «Need for Speed: Жажда скорости» и «На глубине 6 футов». Сценарий написали Макс Адамс («Список смертников») и Спенсер Коэн («Падение Луны»).

Примечательно, что четвертый фильм является единственной частью серии «Неудержимые», сценарий которой не был написан Сталлоне. Актер не только исполнял главную роль, но и принимал активное участие в разработке сюжетов предыдущих частей. После выхода «Неудержимых 3» (2014) он принял решение покинуть франшизу из-за низких кассовых сборов и творческих разногласий с другими членами команды. Теперь же он намерен триумфально вернуться на экраны в компании старых товарищей и новых звезд.

«Неудержимые 4» выйдут в официальный российский прокат 21 сентября.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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