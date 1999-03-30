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Никита Патуев
Nikita Patuev
Киноафиша
Персоны
Никита Патуев
Никита Патуев
Nikita Patuev
Дата рождения
30 марта 1999
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Никиты Патуева
Родился 30 марта 1999 года. Москва, Россия.
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6.1
Нина
(2022)
5.8
Подслушано
(2021)
Фильмография Никиты Патуева
6.1
Нина
комедия
2022, Россия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
5.8
Подслушано
драма
2021, Россия
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