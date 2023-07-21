Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "За Палыча!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Ким Кардашьян укачивает младенца в тизере 12-го сезона «Американской истории ужасов»

Ким Кардашьян укачивает младенца в тизере 12-го сезона «Американской истории ужасов»

21 июля 2023 11:14
Ким Кардашьян укачивает младенца в тизере 12-го сезона «Американской истории ужасов»

Главные роли в новой части хоррор-антологии также исполнили Кара Делевинь и Эмма Робертс.

Телеканал FX выпустил первый тизер предстоящего двенадцатого сезона хоррор-антологии «Американской истории ужасов».

Сюжет новых серий будет представлять собой самостоятельную историю, никак не связанную с предыдущими сезонами. Основан 12-й сезон на книге Даниэль Валентайн Delicate Condition («Деликатное состояние»). Главной героиней станет женщина, убежденная в том, что некая зловещая сущность стремится любыми средствами лишить ее возможности забеременеть. Создатели сезона описывают его как «феминистическое переосмысление «Ребенка Розмари».

Главные роли в двенадцатом сезоне исполнили Ким Кардашьян Уэст, Кара Делевинь и Эмма Робертс.

Новый ролик не дает никакой дополнительной информации о сюжете, а лишь показывает небольшой модный видеоперформанс с участием центральных исполнительниц, облаченных в экстравагантные наряды. По ходу действия на экране мельком проносятся кадры искусственного оплодотворения, детской кроватки и птичьего гнезда с яйцом, а в последней сцене тизера героиня Кардашьян качает на руках младенца, что только подчеркивает связь истории с темой деторождения.

Шоураннером двенадцатого сезона выступает Хэлли Фейффер, ранее работавшая над популярными сериалами «Моцарт в джунглях» и «Шучу».

Дата выхода продолжения «Американской истории ужасов» пока не анонсирована.

Фото: FX
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Оборотень средней полосы, супергероика и психология: 5 вещей, из которых состоит новый сериал «Разрешите обратиться» Оборотень средней полосы, супергероика и психология: 5 вещей, из которых состоит новый сериал «Разрешите обратиться» Читать далее 21 июля 2023
Дэвид Харбор берет под крыло молодого автогонщика в новом трейлере фильма «Гран Туризмо» Дэвид Харбор берет под крыло молодого автогонщика в новом трейлере фильма «Гран Туризмо» Читать далее 21 июля 2023
Киллер Фрэнк Грилло становится участником убийственной игры в трейлере боевика «Охота на короля» Киллер Фрэнк Грилло становится участником убийственной игры в трейлере боевика «Охота на короля» Читать далее 20 июля 2023
Надменный Павел Прилучный превращается в гастарбайтера в трейлере комедии «Вася не в себе» Надменный Павел Прилучный превращается в гастарбайтера в трейлере комедии «Вася не в себе» Читать далее 20 июля 2023
Бри Ларсон сражается в космосе в новом трейлере «Капитана Марвел 2» Бри Ларсон сражается в космосе в новом трейлере «Капитана Марвел 2» Читать далее 21 июля 2023
Два разных, но качественных фильма: «Барби» и «Оппенгеймер» снискали признание критиков Два разных, но качественных фильма: «Барби» и «Оппенгеймер» снискали признание критиков Читать далее 20 июля 2023
Амбициозный учитель попадает в провинциальную школу в трейлере фильма «Я делаю шаг» Амбициозный учитель попадает в провинциальную школу в трейлере фильма «Я делаю шаг» Читать далее 21 июля 2023
Что смотреть на выходных: «Флэш», триллер с Николь Кидман и ретрокомедия Франсуа Озона Что смотреть на выходных: «Флэш», триллер с Николь Кидман и ретрокомедия Франсуа Озона Читать далее 21 июля 2023
Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь» Завершились съемки фильма «Финист. Первый богатырь» Читать далее 20 июля 2023
Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается» Вышел трейлер российского фильма для всей семьи «Чижик-Пыжик возвращается» Читать далее 20 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше