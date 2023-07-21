Ким Кардашьян укачивает младенца в тизере 12-го сезона «Американской истории ужасов»

Телеканал FX выпустил первый тизер предстоящего двенадцатого сезона хоррор-антологии «Американской истории ужасов».

Сюжет новых серий будет представлять собой самостоятельную историю, никак не связанную с предыдущими сезонами. Основан 12-й сезон на книге Даниэль Валентайн Delicate Condition («Деликатное состояние»). Главной героиней станет женщина, убежденная в том, что некая зловещая сущность стремится любыми средствами лишить ее возможности забеременеть. Создатели сезона описывают его как «феминистическое переосмысление «Ребенка Розмари».

Главные роли в двенадцатом сезоне исполнили Ким Кардашьян Уэст, Кара Делевинь и Эмма Робертс.

Новый ролик не дает никакой дополнительной информации о сюжете, а лишь показывает небольшой модный видеоперформанс с участием центральных исполнительниц, облаченных в экстравагантные наряды. По ходу действия на экране мельком проносятся кадры искусственного оплодотворения, детской кроватки и птичьего гнезда с яйцом, а в последней сцене тизера героиня Кардашьян качает на руках младенца, что только подчеркивает связь истории с темой деторождения.

Шоураннером двенадцатого сезона выступает Хэлли Фейффер, ранее работавшая над популярными сериалами «Моцарт в джунглях» и «Шучу».

Дата выхода продолжения «Американской истории ужасов» пока не анонсирована.