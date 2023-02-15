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Киноафиша Новости Кевин Файги рассказал о будущем Marvel: «Человек-паук 4», «Блэйд» и возвращение Лунного рыцаря

Кевин Файги рассказал о будущем Marvel: «Человек-паук 4», «Блэйд» и возвращение Лунного рыцаря

15 февраля 2023 10:13
Кевин Файги рассказал о будущем Marvel: «Человек-паук 4», «Блэйд» и возвращение Лунного рыцаря

Кроме того, продюсер заявил, что студия все же намерена выпустить «Дэдпула 3» с рейтингом R.

В объемном интервью для издания Entertainment Weekly руководитель Marvel Studios Кевин Файги поделился нвостями о будущем киновселенной Marvel. Так, он подтвердил информацию о том, что идет работа над очередным фильмом о Человеке-Пауке в исполнении Тома Холланда:

«Все, что я могу сейчас рассказать про этот проект, это то, что у нас есть история. У нас есть большие задумки, и сценаристы уже делают свою работу».

Также он заявил, что студия намерена сделать будущего «Дэдпула 3» своим первым фильмом с рейтингом R (лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого):

«Это наш первый фильм с рейтингом R. То, что Хью Джекман вернулся к роли Росомахи, просто невероятно».

Кроме того, Файги упомянул и о долгожданном перезапуске серии фильмов «Блэйд», главную роль в котором исполнит Махершала Али. Ранее проект покинул режиссер Бассам Тарик, а на его место был приглашен Ян Деманж. Из-за этого в сети начали ходить слухи о том, что картина столкнулась с серьезными производственными трудностями. Однако Файги заверил, что его разработка продвигается нормально:

«Все идет хорошо. Наш режиссер Ян Деманж сейчас находится в Атланте и приступит к съемкам примерно через 10 недель».

Файги также сказал несколько слов о будущем сериала «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком. Хотя в данный момент шоу не продлено на второй сезон, продюсер уверен, что героя Айзека ждет большое будущее в киновселенной:

«У этого персонажа есть будущее, потому что мы все время движемся вперед».

Наконец, продюсер упомянул о том, что в скором времени в MCU дебютирует Харрисон Форд, который сыграет роль бывшего военного генерала, а ныне президента США Таддеуса Росса:

«Он просто неутомим и выполняет огромный объем работы. Безусловно, это большая удача, что именно он сыграет Таддеуса Росса. По сюжету, этот персонаж становится президентом США. Зрители увидят очень интересную динамику в его отношениях с новым Капитаном Америкой, Сэмом Уилсоном [Энтони Маки]».

Форд появится на экранах в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок», премьера которого намечена на 3 мая 2024 года.

Фото: Sony Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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