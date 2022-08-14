Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Сказки о ходячих мертвецах
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Сказки о ходячих мертвецах
Сказки о ходячих мертвецах (2022 - …) Tales of the Walking Dead
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал AMC
О чем сериал

Сериал-антология «Сказки о ходячих мертвецах» является спин-оффом культового многосерийного проекта «Ходячие мертвецы». Каждый эпизод посвящен отдельной истории о новых или уже существующих героях из вселенной «Ходячих мертвецов». Многие серии имеют отсылки к событиям легендарного проекта, а некоторые являются предысторией или продолжением постапокалиптического телесериала. Главными героями по-прежнему являются зомби, а также те немногие люди, которые смогли уцелеть в водовороте зомби-апокалипсиса.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Паркер Поузи
Паркер Поузи
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
Терри Крюс
Терри Крюс
Джиллиан Белл
Джиллиан Белл
Даниэлла Пинеда
Даниэлла Пинеда
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Сказки о ходячих мертвецах»
TBA
Сезон 1 Серия 1
14 августа 2022
TBA
Сезон 1 Серия 2
14 августа 2022
TBA
Сезон 1 Серия 3
21 августа 2022
TBA
Сезон 1 Серия 4
28 августа 2022
TBA
Сезон 1 Серия 5
4 сентября 2022
TBA
Сезон 1 Серия 6
11 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Сказки о ходячих мертвецах - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
Оливия Манн и еще несколько исполнителей пополнили каст сериала-антологии «Сказки ходячих мертвецов»
Оливия Манн и еще несколько исполнителей пополнили каст сериала-антологии «Сказки ходячих мертвецов»
Стрим-сервис AMC+ выпустил тизер своих предстоящих новинок, включая финальный сезон «Лучше звоните Солу»
Стрим-сервис AMC+ выпустил тизер своих предстоящих новинок, включая финальный сезон «Лучше звоните Солу»
Звезда «Ковбоя Бибопа» Даниэлла Пинеда вошла в актерский состав сериала «Сказки ходячих мертвецов»
Звезда «Ковбоя Бибопа» Даниэлла Пинеда вошла в актерский состав сериала «Сказки ходячих мертвецов»
Related video
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Приложение киноафиши