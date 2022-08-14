Сериал-антология «Сказки о ходячих мертвецах» является спин-оффом культового многосерийного проекта «Ходячие мертвецы». Каждый эпизод посвящен отдельной истории о новых или уже существующих героях из вселенной «Ходячих мертвецов». Многие серии имеют отсылки к событиям легендарного проекта, а некоторые являются предысторией или продолжением постапокалиптического телесериала. Главными героями по-прежнему являются зомби, а также те немногие люди, которые смогли уцелеть в водовороте зомби-апокалипсиса.