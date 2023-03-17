Барри Кеоган договаривается о роли в «Гладиаторе 2»

В актерском составе «Гладиатора 2» намечается крупное пополнение. Согласно Deadline, об участии в проекте сейчас договаривается Барри Кеоган, номинированный в этом году на «Оскар» за роль второго плана в ленте «Банши Инишерина». Центрального героя сыграет Пол Мескал, также претендовавший на премию Американской киноакадемии за игру в драме «Солнце мое».

Действие продолжения «Гладиатора» развернется спустя много лет после драматической развязки первой части. Главный герой — возмужавший Луций Верус (Мескал), сын Луциллы (Конни Нильсен) и племянник и Коммода (Хоакин Феникс). Мальчик остался под сильным впечатлением от того, как отважный Максимус (Рассел Кроу) наказал на арене Колизея нерадивого дядю и принял героическую смерть. Кеоган претендует на образ реальной исторической личности — императора Геты.

Режиссером сиквела выступит постановщик оригинального пеплума Ридли Скотт. За последний вариант сценария отвечает Дэвид Скарпа, ранее написавший для Скотта текст криминальной драмы «Все деньги мира» и грядущего байопика «Наполеон». Съемки «Гладиатора 2» стартуют в мае или июне. Прокатом фильма займется студия Paramount. Премьера намечена на 22 ноября 2024 года.

Кеоган недавно сыграл в кинокомиксе Marvel «Вечные» и исполнил роль Джокера в «Бэтмене» Мэтта Ривза. В этом году с ним выйдет дорогостоящий сериал Apple TV+ «Властелины воздуха».