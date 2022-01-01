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Ашик Кериб
Киноафиша Фильмы Ашик Кериб Ашик Кериб, 1988: актеры и роли
Ashik Kerib Ашик Кериб 1988 / СССР / Грузия
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Ашик Кериб, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Параджанов Sergei Parajanov Давид Абашидзе
В ролях
Юрий Мгоян Yuri Mgoyan Софико Чиаурели Sofiko Chiaureli Константин Степанков Konstantin Stepankov Давид Абашидзе
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