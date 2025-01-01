Меню
Киноафиша Фильмы Девушка с жемчужной сережкой Девушка с жемчужной сережкой, 2003: актеры и роли

Девушка с жемчужной сережкой, 2003: актеры и роли

Режиссер
Питер Веббер Питер Веббер Peter Webber
В ролях
Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Джуди Парфитт Judy Parfitt Киллиан Мерфи Киллиан Мерфи Cillian Murphy Эсси Дэвис Эсси Дэвис Essie Davis Алакина Манн Alakina Mann Анна Попплуэлл Анна Попплуэлл Anna Popplewell Джоэнна Скэнлэн Джоэнна Скэнлэн Joanna Scanlan
