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Девушка с жемчужной сережкой
Киноафиша Фильмы Девушка с жемчужной сережкой Отзывы о фильме «Девушка с жемчужной сережкой»
Girl with a Pearl Earring Девушка с жемчужной сережкой 2003 / Великобритания / Люксембург
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Девушка с жемчужной сережкой»

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Рыба 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел фильмец. Интересно, погружает. Но концовка, имхо, совершенно слащавая, капреализм какой-то ;=) В жизни ван рейзены поимели бы что хотели, и уж тем более бедной девушке никто охрененные жемчуга на память не присылал бы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vaflya 2 апреля 2015, 12:51
фильм спокойный, размеренный, приятный.

"любовная" сцена с мясником действительно не вяжется с предыдущим и последующим. Вполне симпатичная история. по-моему, желательно смотреть иногда такие фильмы-отдыхать. приятно окунуться в прошлое, хоть таким образом узнавать о Голландии, ее культуре, художниках.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
тина 2 апреля 2015, 12:51
ну неужели непонятно, что Грит боялась, что богач (заказчик картины) ею овладеет и тогда она бы была опрзоренной и никто на ней бы не женился

поэтому после приставиний богача она и отдалась мяснику, т.к. была уверена в его чувствах, и знала что он ей сделает предложение
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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