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Пила 3
Пила 3, 2006: актеры и роли
Saw 3
Пила 3
2006 / США
7.4
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 6.2
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Пила 3, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Даррен Линн Боусман
Darren Lynn Bousman
В ролях
Тобин Белл
Tobin Bell
Дж. ЛаРоуз
J. LaRose
Дебра МакКэйб
Дина Мейер
Dina Meyer
Ким Робертс
Kim Roberts
Шоуни Смит
Shownee Smith
Бахар Сумекх
Дилан Троубридж
Dylan Trowbridge
Алан Ван Спранг
Энгус МакФадьен
Angus Macfadyen
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