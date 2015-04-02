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Пила 3 Пила 3
Киноафиша Фильмы Пила 3 Отзывы о фильме «Пила 3»
Saw 3 Пила 3 2006 / США
7.4 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Пила 3»

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sasha 2 апреля 2015, 12:51
а филь страшнее первой и второй..ото от первого впечатлений нет а второй так се...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maks 2 апреля 2015, 12:51
А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Качаю третью Пилу. А смотреть страшно. Не люблю расчлененки. Кто-нибудь смотрел уже? Когда глаза закрывать?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maks 2 апреля 2015, 12:51
А попробуйте-ка за границей её на русском посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Paren 2 апреля 2015, 12:51
Да, действительно блевотное. Первые полфильма тошнит непадецки!

Короче, игра в этот раз проходит над Амандой и Джефом. Джеф весь фильм находит людей, причастных к смерти его сына. Он им не помогает. В это время его жена пытается спасти конструктора смерти, потому что если его пульс остановится, устройство на её шее взорвется. В итоге Джеф находит эту троицу, Аманда стреляет в жену Джефа, Джеф убивает Аманду, КС предлагает Джефу последний тест. На столе Джеф находит пилу (ура✊ , вернулись к названию!), которой он может убить КС. Джеф говорит, типа я тебя прощаю, но всё равно перерезает тому горло пилой. В итоге устройство на шее жены Джефа страдатывает и взрывается. А КС заводит перед смертью кассету, на которой говорит, что Джеф не прошёл последний тест на прощение, а зря, потому что только он знает, где сейчас находится дочь Джефа. Занавес. Happy end! Вот такая вот муть!✊

Надеюсь, продолжений не будет...



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Предупреждение:



Спойлер - кто прочитает - сам виноват (аФтор Comon)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maks 2 апреля 2015, 12:51
.Цитата (77, 03/11/2006 - 00:05:51):Что-то не улавливаю о чём речь?

2:77 Живу я за границей. А на иностранном языке в кинотеатре смотреть не хочу
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maks 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (crazy, 03/11/2006 - 18:39:30):Вы ... э-э-э-э... на чем смотрели?

Я на компе. С нета скачал. Он же в Америке уже вышел. Вот умельцы и сходили в киношку с камерой.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maks 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (crazy, 04/11/2006 - 09:13:03):раньше американской премьеры можно было скачать

Это где это его можно было скачать перед самой первой премьерой? В монтажной? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maks 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (77, 04/11/2006 - 23:17:31):Предпочитаешь зерно и дрянной перевод?Неужели впирает

Жил в Питере - кино только в кинотеатрах смотрел. А качество фильмов в интернете не всегда такое. Во-первых, умельцы ходят и в наши кинотеатры и рипуют DVD, а во-вторых, у нас многие фильмы с таааким опозданием выходят, что за границей уже пятую партию DVD/VHS успевают выпустить. Ну а если прям такой стоящий фильм - можно и в Питер приехать. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maks 2 апреля 2015, 12:51
Не секрет. В Финляндии. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
7777 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Panther, 06/11/2006 - 22:38:47):А я вот до конца прочитала...Обидно...

А может аффтар налажал? Може всё падругому будет?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Мдя... Вот это мдя... За весь просмотр (!) в кинотеатре никем из зрителей не было произнесено ни одного слова, никто не разу не засмеялся и не пошутил. Все сидели, "влупившись" в экран, вжавшись в кресло. Фильм, конечно, не то что первая часть, но по сравнению со второй главой очень и очень неплох. Пусть снимают 4 часть: с таким воображением может опять неплохо получиться!✊

ЗЫ Смотреть только в кинотеатре!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kadilov 2 апреля 2015, 12:51
посмотрел... Картина имеет некоторые идеологические промахи, посему не так крута, как ожидалось... Мужика учат прощать и не мстить - что это за фигня? Куда делась главная мысль - человек должен любить жизнь и бороться за неё? Давайте блин в четвёртой части отучать от курения, а в пятой - от алкоголизма... Но конечно пытки как всегда хороши и вообще визуальный ряд на высоте, всё стильно и кроваво. Хороший фильм, но не великолепный, как первые две части.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Olya_spb, 18/11/2006 - 23:12:53):Согласна. Но новость о съемках "Пилы 4" меня, честно, не обрадовала. Мне кажется, что качество фильма резко упадет.



А давайте надеяться!! А вдруг они ТАКОЕ придумают, что мы ваще под стул сползем в кинотеатре!

😌
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SinSPb 2 апреля 2015, 12:51
Пила - для меня лучшая трилогия.

Кому не нравится - смотрите Дом 2. Там нет насилия ✊



З.Ы. Если кому нужен саундрек к фильму с главной темой "Hello Zepp", пишите на [email protected]

Вышлю.

Тема вообще супер ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SinSPb 2 апреля 2015, 12:51
Сорри, ошибся в адресе...

После тройки ЧЕТЫРЕ нуля..



[email protected]
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DEN 2 апреля 2015, 12:51
ОТЛИЧНЫЙ ФИЛЬМ!!! если вам понравился первый фильм, то от этого вы тоже будете в восторге! лучший фильм в своем жанре!!! ни на минуту не расслабляет, весь фильм держит в напряжение, кто-то сравнивает его с хостелом, но это здесь даже не уместно, совсем другой фильм, совсем другой уровень, вобщем всем смотреть😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (TankSpb, 21/11/2006 - 11:43:52):Тут многие написали, что в третьей части нет сюжета?! Я же вижу обалденную начинку для четвертой части



Во-во! И я о том же!! При нормальном режиссере можно ТАКОЕ снять!! Ням-ням...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SinSPb 2 апреля 2015, 12:51
На оба пришедших письма ответил, музыка выслана ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Frosya, 21/11/2006 - 17:39:05):А Вы, часом, не людоед



Нее, я едолюд! ✊

Просто после полутухлых свинюшек можно и дальше продолжить тему "приятного аппетита"! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (maksimus, 23/11/2006 - 20:57:15):Первый раз с моей мамой, (она у меня еще та любительница ужасов) кстати она сказала что на высоте и первая и третья серии, а вот вторая какая то слабая, не проняло её-)



Вот это мама! Класс!!✊



Цитата (maksimus, 23/11/2006 - 20:57:15):Мне лично вообще первая пила понравилась-) концовка там была такая, что при просмотре этого шедевра даже на ДВД у меня волосы дыбом вставали



Та же фигня. Еще подумалось: а что было бы в кинотеатре?!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MYASO 2 апреля 2015, 12:51
круче даже 1й части!!! мне понравился фильм!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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