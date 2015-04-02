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Пила 3
Отзывы о фильме «Пила 3»
Saw 3
Пила 3
2006 / США
7.4
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 6.2
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sasha
2 апреля 2015, 12:51
а филь страшнее первой и второй..ото от первого впечатлений нет а второй так се...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Maks
2 апреля 2015, 12:51
А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Качаю третью Пилу. А смотреть страшно. Не люблю расчлененки. Кто-нибудь смотрел уже? Когда глаза закрывать?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Maks
2 апреля 2015, 12:51
А попробуйте-ка за границей её на русском посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Paren
2 апреля 2015, 12:51
Да, действительно блевотное. Первые полфильма тошнит непадецки!
Короче, игра в этот раз проходит над Амандой и Джефом. Джеф весь фильм находит людей, причастных к смерти его сына. Он им не помогает. В это время его жена пытается спасти конструктора смерти, потому что если его пульс остановится, устройство на её шее взорвется. В итоге Джеф находит эту троицу, Аманда стреляет в жену Джефа, Джеф убивает Аманду, КС предлагает Джефу последний тест. На столе Джеф находит пилу (ура✊ , вернулись к названию!), которой он может убить КС. Джеф говорит, типа я тебя прощаю, но всё равно перерезает тому горло пилой. В итоге устройство на шее жены Джефа страдатывает и взрывается. А КС заводит перед смертью кассету, на которой говорит, что Джеф не прошёл последний тест на прощение, а зря, потому что только он знает, где сейчас находится дочь Джефа. Занавес. Happy end! Вот такая вот муть!✊
Надеюсь, продолжений не будет...
----------
Предупреждение:
Спойлер
- кто прочитает - сам виноват (аФтор Comon)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Maks
2 апреля 2015, 12:51
.
Цитата (77, 03/11/2006 - 00:05:51):
Что-то не улавливаю о чём речь?
2:77 Живу я за границей. А на иностранном языке в кинотеатре смотреть не хочу
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Maks
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (crazy, 03/11/2006 - 18:39:30):
Вы ... э-э-э-э... на чем смотрели?
Я на компе. С нета скачал. Он же в Америке уже вышел. Вот умельцы и сходили в киношку с камерой.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Maks
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (crazy, 04/11/2006 - 09:13:03):
раньше американской премьеры можно было скачать
Это где это его можно было скачать перед самой первой премьерой? В монтажной? ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Maks
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (77, 04/11/2006 - 23:17:31):
Предпочитаешь зерно и дрянной перевод?Неужели впирает
Жил в Питере - кино только в кинотеатрах смотрел. А качество фильмов в интернете не всегда такое. Во-первых, умельцы ходят и в наши кинотеатры и рипуют DVD, а во-вторых, у нас многие фильмы с таааким опозданием выходят, что за границей уже пятую партию DVD/VHS успевают выпустить. Ну а если прям такой стоящий фильм - можно и в Питер приехать. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Maks
2 апреля 2015, 12:51
Не секрет. В Финляндии. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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7777
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Panther, 06/11/2006 - 22:38:47):
А я вот до конца прочитала...Обидно...
А может аффтар налажал? Може всё падругому будет?
2 апреля 2015, 12:51
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Wildrose
2 апреля 2015, 12:51
Мдя... Вот это мдя... За весь просмотр (!) в кинотеатре никем из зрителей не было произнесено ни одного слова, никто не разу не засмеялся и не пошутил. Все сидели, "влупившись" в экран, вжавшись в кресло. Фильм, конечно, не то что первая часть, но по сравнению со второй главой очень и очень неплох. Пусть снимают 4 часть: с таким воображением может опять неплохо получиться!✊
ЗЫ Смотреть только в кинотеатре!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Kadilov
2 апреля 2015, 12:51
посмотрел... Картина имеет некоторые идеологические промахи, посему не так крута, как ожидалось... Мужика учат прощать и не мстить - что это за фигня? Куда делась главная мысль - человек должен любить жизнь и бороться за неё? Давайте блин в четвёртой части отучать от курения, а в пятой - от алкоголизма... Но конечно пытки как всегда хороши и вообще визуальный ряд на высоте, всё стильно и кроваво. Хороший фильм, но не великолепный, как первые две части.
2 апреля 2015, 12:51
0
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wildrose
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Olya_spb, 18/11/2006 - 23:12:53):
Согласна. Но новость о съемках "Пилы 4" меня, честно, не обрадовала. Мне кажется, что качество фильма резко упадет.
А давайте надеяться!! А вдруг они ТАКОЕ придумают, что мы ваще под стул сползем в кинотеатре!
😌
2 апреля 2015, 12:51
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SinSPb
2 апреля 2015, 12:51
Пила - для меня лучшая трилогия.
Кому не нравится - смотрите Дом 2. Там нет насилия ✊
З.Ы. Если кому нужен саундрек к фильму с главной темой "Hello Zepp", пишите на
[email protected]
Вышлю.
Тема вообще супер ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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SinSPb
2 апреля 2015, 12:51
Сорри, ошибся в адресе...
После тройки ЧЕТЫРЕ нуля..
[email protected]
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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DEN
2 апреля 2015, 12:51
ОТЛИЧНЫЙ ФИЛЬМ!!! если вам понравился первый фильм, то от этого вы тоже будете в восторге! лучший фильм в своем жанре!!! ни на минуту не расслабляет, весь фильм держит в напряжение, кто-то сравнивает его с хостелом, но это здесь даже не уместно, совсем другой фильм, совсем другой уровень, вобщем всем смотреть😂
2 апреля 2015, 12:51
0
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Wildrose
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (TankSpb, 21/11/2006 - 11:43:52):
Тут многие написали, что в третьей части нет сюжета?! Я же вижу обалденную начинку для четвертой части
Во-во! И я о том же!! При нормальном режиссере можно ТАКОЕ снять!! Ням-ням...✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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SinSPb
2 апреля 2015, 12:51
На оба пришедших письма ответил, музыка выслана ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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wildrose
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Frosya, 21/11/2006 - 17:39:05):
А Вы, часом, не людоед
Нее, я едолюд! ✊
Просто после полутухлых свинюшек можно и дальше продолжить тему "приятного аппетита"! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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wildrose
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (maksimus, 23/11/2006 - 20:57:15):
Первый раз с моей мамой, (она у меня еще та любительница ужасов) кстати она сказала что на высоте и первая и третья серии, а вот вторая какая то слабая, не проняло её-)
Вот это мама! Класс!!✊
Цитата (maksimus, 23/11/2006 - 20:57:15):
Мне лично вообще первая пила понравилась-) концовка там была такая, что при просмотре этого шедевра даже на ДВД у меня волосы дыбом вставали
Та же фигня. Еще подумалось: а что было бы в кинотеатре?!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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MYASO
2 апреля 2015, 12:51
круче даже 1й части!!! мне понравился фильм!
2 апреля 2015, 12:51
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Короче, игра в этот раз проходит над Амандой и Джефом. Джеф весь фильм находит людей, причастных к смерти его сына. Он им не помогает. В это время его жена пытается спасти конструктора смерти, потому что если его пульс остановится, устройство на её шее взорвется. В итоге Джеф находит эту троицу, Аманда стреляет в жену Джефа, Джеф убивает Аманду, КС предлагает Джефу последний тест. На столе Джеф находит пилу (ура✊ , вернулись к названию!), которой он может убить КС. Джеф говорит, типа я тебя прощаю, но всё равно перерезает тому горло пилой. В итоге устройство на шее жены Джефа страдатывает и взрывается. А КС заводит перед смертью кассету, на которой говорит, что Джеф не прошёл последний тест на прощение, а зря, потому что только он знает, где сейчас находится дочь Джефа. Занавес. Happy end! Вот такая вот муть!✊
Надеюсь, продолжений не будет...
----------
Предупреждение:
Спойлер - кто прочитает - сам виноват (аФтор Comon)
2:77 Живу я за границей. А на иностранном языке в кинотеатре смотреть не хочу
Я на компе. С нета скачал. Он же в Америке уже вышел. Вот умельцы и сходили в киношку с камерой.
Это где это его можно было скачать перед самой первой премьерой? В монтажной? ✊
Жил в Питере - кино только в кинотеатрах смотрел. А качество фильмов в интернете не всегда такое. Во-первых, умельцы ходят и в наши кинотеатры и рипуют DVD, а во-вторых, у нас многие фильмы с таааким опозданием выходят, что за границей уже пятую партию DVD/VHS успевают выпустить. Ну а если прям такой стоящий фильм - можно и в Питер приехать. ✊
А может аффтар налажал? Може всё падругому будет?
ЗЫ Смотреть только в кинотеатре!!
А давайте надеяться!! А вдруг они ТАКОЕ придумают, что мы ваще под стул сползем в кинотеатре!
😌
Кому не нравится - смотрите Дом 2. Там нет насилия ✊
З.Ы. Если кому нужен саундрек к фильму с главной темой "Hello Zepp", пишите на [email protected]
Вышлю.
Тема вообще супер ✊
После тройки ЧЕТЫРЕ нуля..
[email protected] ✊
Во-во! И я о том же!! При нормальном режиссере можно ТАКОЕ снять!! Ням-ням...✊
Нее, я едолюд! ✊
Просто после полутухлых свинюшек можно и дальше продолжить тему "приятного аппетита"! ✊
Вот это мама! Класс!!✊
Цитата (maksimus, 23/11/2006 - 20:57:15):Мне лично вообще первая пила понравилась-) концовка там была такая, что при просмотре этого шедевра даже на ДВД у меня волосы дыбом вставали
Та же фигня. Еще подумалось: а что было бы в кинотеатре?!✊
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