Приключения маленького Мука

, 1953
Die Geschichte vom kleinen Muck
Германия / семейный / 18+
О фильме

Все смеялись на Маленьким Муком из-за его горба. Родные выгнали его из дома, и осиротевший ребенок решил найти купца, торгующего счастьем. Во время своих приключений он попадает во дворец султана. Злые и завистливые придворные обирают мальчика, и выгоняют его из дворца. Но маленький Мук вернется, проучит обидчиков, заберет свои волшебные вещи и уйдет…

В ролях

Томас Шмидт
Йоханнес Маус
Фридрих Рихтер
Труде Хестерберг
Альвин Липпиш
Силя Лесни
Режиссер Вольфганг Штаудте
Сценарист Вильгельм Гауф, Peter Podehl, Helmut Spieß, Вольфганг Штаудте
Композитор Ernst Roters
Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 11 июля 1954
Дата выхода
1 сентября 1956 Австрия 6
26 декабря 1956 Германия 6
15 октября 1954 СССР
11 июля 1954 Швейцария 0
Производство DEFA-Studio für Spielfilme
Другие названия
Die Geschichte vom kleinen Muck, A kis Muck története, De geschiedenis van de kleine Moek, Der Bucklige von Bagdad, Der kleine Muck, Die Abenteuer des kleinen Muck, Ein Abenteuer aus 1001 Nacht, Ein Abenteuer aus 1001 Nacht - Die Geschichte vom kleinen Muck, El tesoro de Muck, L'histoire du petit Muck, Mali Muk, Povestea micului cocoșat, Skarby sułtana, Taikatohvelit, The Story of Little Mook, История маленького Мука, Історія про маленького Мука

6.8
6.7 IMDb

