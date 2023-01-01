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Красота по-американски Красота по-американски
Киноафиша Фильмы Красота по-американски Красота по-американски, 1999: актеры и роли
American Beauty Красота по-американски 1999 / США
7.5 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Красота по-американски, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Мендес Сэм Мендес Sam Mendes
В ролях
Кевин Спейси Кевин Спейси Kevin Spacey Аннетт Бенинг Аннетт Бенинг Annette Bening Тора Бирч Эллисон Дженни Эллисон Дженни Allison Janney Питер Галлахер Питер Галлахер Peter Gallagher Мина Сувари Мина Сувари Mena Suvari
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