Выйдя на экраны, дебютная работа тогда еще театрального режиссера Сэма Мендеса заставила о себе говорить – и не только в связи с завоеванными кинонаградами. Ее то сравнивали с лучшими образцами американского арт-хауса, то заявляли, что Мендес пошел на поводу у мейнстрима, напичкав ленту отсылками к мировой драматургической классике. Кадр из фильма «Красота по-американски» На самом же деле, в фильме можно одновременно найти и то, и другое – именно поэтому…
Картина необычная, местами даже красивая, но после просмотра не до конца понимаешь, что это было, зачем и как избавиться от той грязи, которую ты только что увидел на экране.
Сумасшедшие герои, которые не вызывают симпатии, не становятся родными, не заставляют сожалеть или переживать об их надуманно жестоких судьбах... Каждый из них - закомплексованный эгоист, который ненавидит все вокруг, сконцентрирован на себе и своих заморочках, откуда вытекают все их гиперболизированные проблемы.
Финал, честно говоря, удивил, но к просмотру не советую, уж слишком тяжелый и неприятный фильм.
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