Наша рецензия

Выйдя на экраны, дебютная работа тогда еще театрального режиссера Сэма Мендеса заставила о себе говорить – и не только в связи с завоеванными кинонаградами. Ее то сравнивали с лучшими образцами американского арт-хауса, то заявляли, что Мендес пошел на поводу у мейнстрима, напичкав ленту отсылками к мировой драматургической классике. Кадр из фильма «Красота по-американски» На самом же деле, в фильме можно одновременно найти и то, и другое – именно поэтому…