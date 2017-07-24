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Красота по-американски Красота по-американски
Киноафиша Фильмы Красота по-американски Отзывы о фильме «Красота по-американски»
American Beauty Красота по-американски 1999 / США
7.5 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Отзывы о фильме «Красота по-американски»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Выйдя на экраны, дебютная работа тогда еще театрального режиссера Сэма Мендеса заставила о себе говорить – и не только в связи с завоеванными кинонаградами. Ее то сравнивали с лучшими образцами американского арт-хауса, то заявляли, что Мендес пошел на поводу у мейнстрима, напичкав ленту отсылками к мировой драматургической классике. Кадр из фильма «Красота по-американски» На самом же деле, в фильме можно одновременно найти и то, и другое – именно поэтому…

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Мария Мироненко 24 июля 2017, 11:13
Фильм оставил двоякое впечатление...
Картина необычная, местами даже красивая, но после просмотра не до конца понимаешь, что это было, зачем и как избавиться от той грязи, которую ты только что увидел на экране.
Сумасшедшие герои, которые не вызывают симпатии, не становятся родными, не заставляют сожалеть или переживать об их надуманно жестоких судьбах... Каждый из них - закомплексованный эгоист, который ненавидит все вокруг, сконцентрирован на себе и своих заморочках, откуда вытекают все их гиперболизированные проблемы.
Финал, честно говоря, удивил, но к просмотру не советую, уж слишком тяжелый и неприятный фильм.
24 июля 2017, 11:13 Ответить
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