Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Аманда Кампана
Amanda Campana
Киноафиша
Персоны
Аманда Кампана
Аманда Кампана
Amanda Campana
Дата рождения
1 января 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
5.4
Фантом. Ограбление по-итальянски
(2022)
Билеты
4.9
Вооруженные ублюдки
(2021)
0.0
Отель на побережье
(2025)
Фильмография Аманда Кампана
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2025
2022
2021
2020
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актриса
4
Отель на побережье
драма, боевик
2025, Италия
5.4
Фантом. Ограбление по-итальянски
Diabolik - Ginko all'attacco!
боевик, криминал, детектив
2022, Италия
Смотреть трейлер
Билеты
4.9
Вооруженные ублюдки
Bastardi a mano armata
криминал
2021, Италия / Бразилия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Три метра над небом
драма, мелодрама
2020, Италия
За дело берется HBO, а значит ставки крайне высоки: вслед за «Последним обрядом» будет сериал по «Заклятью»
Хотите увидеть продолжение «Киберслава» первыми? Придется отправиться туда, где соберутся фанаты комиксов и игр
Каждая серия играет на нервах: топ российских детективных сериалов 2025 года, от которых ничего не ждешь, а зря
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми
«Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех
«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)
Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины
Если понравилась «Трасса» и «Хрустальный»: новый детектив с Акиньшиной похож сразу на два хита Маловичко
Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8
Вот уже 45 лет в «Москва слезам не верит» живет один ляп: но замечает его не каждый — всему виной наряд Катерины (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667