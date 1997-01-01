Меню
Аманда Кампана
Аманда Кампана Amanda Campana
Киноафиша Персоны Аманда Кампана

Аманда Кампана

Amanda Campana

Дата рождения
1 января 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог

Популярные фильмы

Фантом. Ограбление по-итальянски 5.4
Фантом. Ограбление по-итальянски (2022)
Вооруженные ублюдки 4.9
Вооруженные ублюдки (2021)
Отель на побережье 0.0
Отель на побережье (2025)

Фильмография Аманда Кампана

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 2 Сериалы 2 Актриса 4
Отель на побережье
Отель на побережье
драма, боевик 2025, Италия
Фантом. Ограбление по-итальянски 5.4
Фантом. Ограбление по-итальянски Diabolik - Ginko all'attacco!
боевик, криминал, детектив 2022, Италия
Вооруженные ублюдки 4.9
Вооруженные ублюдки Bastardi a mano armata
криминал 2021, Италия / Бразилия
Три метра над небом
Три метра над небом
драма, мелодрама 2020, Италия
