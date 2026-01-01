Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Персоны Массимилиано Росси

Массимилиано Росси

Massimiliano Rossi

Дата рождения
1 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Неаполь, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Фильмография Массимилиано Росси

Жанр
Год
28 дней 7.1
28 дней Il nibbio
драма 2025, Италия / Бельгия
Смотреть трейлер
Команданте 6.7
Команданте Comandante
биография, драма, исторический 2023, Италия
Ромул 6.8
Ромул
драма, исторический 2020, Италия
Вся жизнь впереди 6.8
Вся жизнь впереди La vita davanti a sé / The Life Ahead
драма 2020, Италия
Первый король Рима 6.5
Первый король Рима The First King / Il primo re
драма, исторический 2019, Италия / Бельгия
Порок надежды 5.8
Порок надежды Il vizio della speranza / The Vice of Hope
драма 2018, Италия
Неделимые 6.4
Неделимые Indivisibili
драма 2016, Италия
Смотреть трейлер
