Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Массимилиано Росси
Massimiliano Rossi
Киноафиша
Персоны
Массимилиано Росси
Массимилиано Росси
Massimiliano Rossi
Дата рождения
1 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Неаполь, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
28 дней
(2025)
6.8
Ромул
(2020)
6.8
Вся жизнь впереди
(2020)
Фильмография Массимилиано Росси
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Год
Все
2025
2023
2020
2019
2018
2016
Все
7
Фильмы
6
Сериалы
1
Актер
7
7.1
28 дней
Il nibbio
драма
2025, Италия / Бельгия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.7
Команданте
Comandante
биография, драма, исторический
2023, Италия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
Ромул
драма, исторический
2020, Италия
6.8
Вся жизнь впереди
La vita davanti a sé / The Life Ahead
драма
2020, Италия
6.5
Первый король Рима
The First King / Il primo re
драма, исторический
2019, Италия / Бельгия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
5.8
Порок надежды
Il vizio della speranza / The Vice of Hope
драма
2018, Италия
6.4
Неделимые
Indivisibili
драма
2016, Италия
Смотреть трейлер
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667