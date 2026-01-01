Питер. Петроградка. Начало лета. Врач-реаниматолог Арсений и его бывшая жена Полина решаются закрыть давно тянущийся вопрос — продажу общей квартиры на Петроградской стороне. Это последнее, что их связывает.

Осталось завершить сделку и разъехаться. Но парадка — не просто дом, а живой организм, который затягивает героев в водоворот событий. Перед тем, как проститься с прошлым, им приходится еще раз на него взглянуть.