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Петроградка

Россия / комедия, драма, мелодрама / 18+

О фильме

Питер. Петроградка. Начало лета. Врач-реаниматолог Арсений и его бывшая жена Полина решаются закрыть давно тянущийся вопрос — продажу общей квартиры на Петроградской стороне. Это последнее, что их связывает.

Осталось завершить сделку и разъехаться. Но парадка — не просто дом, а живой организм, который затягивает героев в водоворот событий. Перед тем, как проститься с прошлым, им приходится еще раз на него взглянуть.

В ролях

Олег Ягодин
Олег Ягодин
Геннадий Блинов
Геннадий Блинов
Екатерина Домашенко
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Сиу Нгуен
Илья Виногорский
Илья Виногорский
Константин Мурзенко
Константин Мурзенко
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Игорь Грабузов
Игорь Грабузов
Анна Шепелева
Анна Шепелева
Евгений Санников
Евгений Санников
Мария Милютина
Мария Милютина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут

Рейтинг фильма

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