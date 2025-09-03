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A Loose End
6.4
A Loose End
, 2025
Un cabo suelto
Аргентина, Уругвай / комедия, драма, триллер / 18+
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О фильме
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Трейлеры
6.4
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A Loose End
Официальный трейлер
Официальный трейлер
В ролях
Серджио Прина
Пилар Гамбоа
Сезар Тронкозо
Mandrake Wolf
Нестор Гуццини
Daniel Elías
Fernando Amaral
Trabajador quesería
Эзекиль Диаз
Alberto Wolf
Режиссер
Даниэль Хендлер
Сценарист
Daniel Hendler
Композитор
Matías Singer
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Аргентина / Уругвай
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
3 сентября 2025
Дата выхода
3 октября 2025
Испания
Производство
Cordón Films, Nephilim Producciones, Wanka Cine
Другие названия
Un cabo suelto, A Loose End, Um cabo solto
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Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
Место в рейтинге
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