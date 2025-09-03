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Постер фильма A Loose End
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A Loose End - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы A Loose End
6.4

A Loose End

, 2025
Un cabo suelto
Аргентина, Уругвай / комедия, драма, триллер / 18+
Трейлеры
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Постер фильма A Loose End
6.4
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Не пойду 0
A Loose End - Официальный трейлер
A Loose End  Официальный трейлер

В ролях

Серджио Прина
Пилар Гамбоа
Пилар Гамбоа
Сезар Тронкозо
Сезар Тронкозо
Mandrake Wolf
Нестор Гуццини
Daniel Elías
Fernando Amaral
Trabajador quesería
Эзекиль Диаз
Alberto Wolf
Режиссер Даниэль Хендлер
Сценарист Daniel Hendler
Композитор Matías Singer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Уругвай
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 3 сентября 2025
Дата выхода
3 октября 2025 Испания
Производство Cordón Films, Nephilim Producciones, Wanka Cine
Другие названия
Un cabo suelto, A Loose End, Um cabo solto

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

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A Loose End - Официальный трейлер
A Loose End Официальный трейлер
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